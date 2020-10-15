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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Fransa şokta! Kritik isimlerin evleri basıldı

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Fransa şokta! Kritik isimlerin evleri basıldı
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Fransa'da polis, Sağlık Bakanı Olivier Veran, eski Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'in evlerine baskın düzenledi.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kötü yönettiği gerekçesiyle Fransa Adalet Divanınca 7 Temmuz'da açılan soruşturma kapsamında Veran, eski Başbakan ve Le Havre Belediye Başkanı Philippe, şubatta Sağlık Bakanı görevinden istifa eden Buzyn, eski Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye ve Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon'un evlerinde polis tarafından arama gerçekleştirildi.

Veran ve Salomon'un ofislerine de baskın yapıldığı belirtildi.

Le Monde gazetesinin haberinde ise baskın sırasında bu siyasetçilerin Kovid-19'a karşı alınması gereken önlemleri alıp almadığının kontrol edildiği kaydedildi.

Fransa şokta Kritik isimlerin evleri basıldı

Veran, Philippe ve Buzyn hakkında salgın başladığında suç duyurusunda bulunmuş ve mahkeme hükümete soruşturma açmıştı. Mahkeme, hükümete yöneltilen 90 suçlamadan yalnızca 9'unu işleme almayı kabul etmişti.

Mevcut Başbakan Jean Castex hakkında da Kovid-19 salgını sürecini kötü yönettiği gerekçesiyle geçen ay suç duyurusunda bulunulmuştu.

Fransa'da hükümet üyelerini yalnızca Fransa Adalet Divanı yargılayabiliyor.

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