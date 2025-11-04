Fransa Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken rapor: Türkiye'nin savunma sanayisi ön plana çıktı... 'Yeni ve güçlü aktör'

Haberin Devamı

Fransa, Türkiye’nin savunma sanayisindeki dikkat çekici yükselişini meclis gündemine taşıdı.

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından parlamentoya sunulan 2025 yılı silah ihracatı raporu, Türkiye’nin küresel savunma pazarında “yeni ve güçlü bir aktör” haline geldiğini ortaya koydu.

"TÜRKİYE REKOR KIRDI"

Bakanlık tarafından kaleme alınan "Fransa'nın silah ihracatı hakkında Parlamento'ya rapor: 2025" adlı dosyada, küresel savunma pazarındaki rekabetin son yıllarda hızla değiştiği belirtildi ve Türkiye’nin, Çin ve Güney Kore’yle birlikte “yükselen tedarikçiler” arasında öne çıktığı ifade edildi.

Raporda, Türkiye’nin son 10 yılda küresel ölçekte ilk 10 savunma ihracatçısı arasında “en çarpıcı ilerlemeyi” kaydeden ülkelerden biri olduğu vurgulandı.

Haberin Devamı

Raporda, Türkiye’nin savunma sanayisine yaptığı yatırımların hız kesmeden devam ettiği vurgulandı ve "Türkiye, ürün kalitesini artırarak ve ihracat politikalarını esnekleştirerek küresel pazarda hızla pay kazanıyor." denildi.

Raporda, “Türk savunma sanayisi, özellikle çok sayıda insansız hava aracı sözleşmesiyle ihracatta 2023'e kıyasla yüzde 80'lik bir artış göstererek 2024'te yeni bir rekora imza attı.” ifadesine yer verildi.

Fransa Savunma Bakanlığı’nın değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, son on yılda dünya silah pazarında en hızlı yükselen ülkelerden biri haline geldi. Ankara, savunma sanayine yaptığı yatırımlarla 2024 yılında ihracatını 2023’e göre yüzde 80 artırarak rekor kırdı."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Baykar ihracatın zirvesine demir attı Haberi görüntüle

Haberin Devamı

SIKI REKABETTE TÜRKİYE ÖN PLANDA

Fransız raporunda, ABD, Rusya ve Almanya gibi geleneksel silah tedarikçilerinin yanı sıra, Çin ve Güney Kore gibi “yeni aktörlerin” ürün gamını genişleterek ve daha esnek ihracat politikalarıyla pazar paylarını artırdığına dikkat çekildi.

Raporda, Türkiye'nin "yeni aktörler" arasında yer aldığı ve "sıkı rekabette" ön plana çıktığı kaydedildi.

Ankara’nın “silah endüstrisinin gelişimi için büyük yatırımlar yapmayı sürdürdüğü” ifade edildi.

"ABD’NİN EN BÜYÜK ALICILARINDAN BİRİ"

Raporda ayrıca, ABD’nin 2024 mali yılı hükümetler arası satışlarında (FMS) en büyük alıcı ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığına dikkat çekildi.

Haberin Devamı

Bu durumun, Avrupa’daki güvenlik ortamı ve ülkelerin savunma kapasitelerini yenileme ihtiyacının bir sonucu olduğu belirtildi.

Raporda son olarak, başta Türkiye olmak üzere Çin ve Güney Kore gibi aktörlerin yükselişinin, ABD, Rusya ve Fransa gibi büyük ihracatçıların pazar paylarını zorladığı vurgulandı.