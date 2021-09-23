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Fransa Savunma Bakanı'na soğuk duş! Senato'da yuhalandı...

#Fransa#AUKUS#Dünya
Fransa Savunma Bakanına soğuk duş Senatoda yuhalandı...

Fransa Savunma Bakanı Parly, Avustralya'nın Paris'le olan denizaltı anlaşmasını iptal ederek ABD ve İngiltere ile anlaşmasının yol açtığı kriz hakkında Senato'da açıklama yaparken yuhalandı.

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Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, denizaltı anlaşmasının iptalinin yol açtığı diplomatik krize dair Senato'da konuşurken, Avustralya'nın Fransa'nın güvenini kırdığını, bu durumu önceden öngöremeyeceklerini savundu.

"Tarihi tersten yazamayız aksi halde kendimizi hakim ya da savcı yerine koymuş oluruz. Ama anlıyorum ki Senato o niyette." diyen Parly'yi yuhalayan senatörler, sıralara vurarak tepki gösterdi.

Fransız Savunma Bakanı, Senato başkanının müdahalesiyle konuşmasını ancak sürdürebildi.

Avustralya'nın tavrının, NATO içinde siyasi diyalog olmadığını gösterdiğini savunan Parly, diğer yandan bunun, NATO'dan çıkmayı gerektirmediği ancak NATO'nun yeni strateji konsepti belirlemesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

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Senatör Rachid Temal, Fransa'nın 5. cumhuriyetten bu yana böyle bir aşağılanma yaşamadığını, denizaltı krizinin hükümetin yönetimi ve sicili hakkında çok şey söylediğini kaydetti.

Temal, önde gelen bir Avustralya gazetesinin anlaşmaya ilişkin sorunları 2 Haziran'da gündeme getirdiğini anımsattı.

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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kasım 2019'da NATO'yu "beyin ölümü" gerçekleşmiş bir kuruluş olarak niteleyerek eleştirmişti.

AUKUS ANLAŞMASI

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

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Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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