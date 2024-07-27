Fransa, Rus izini araştırıyor! Sabotajın arkasında aşçı Kiril mi var

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Hatta geçen hafta Rus ajanı olduğu şüphesiyle 40 yaşındaki aşçı Kiril Gryaznov’un tutuklandığı basına sızdı. Kremlin Sarayı Fransa’daki olaylar ve tutuklanan Rus vatandaşı hakkında bilgiye sahip olmadığını duyurdu.

İSTANBUL’DA UÇAĞA ALINMAMIŞ

Fransa’da Rus ajanı şüphesiyle 19 Temmuz tarihinde tutuklanan aşçı Kiril Gryaznov’un tuhaf bir hikâyesi var. 7 Mayıs tarihinde Moskova’dan uçakla İstanbul üzerinden Paris’e ulaşmaya çalışan Gryaznov aşırı sarhoş olduğu için İstanbul Havalimanı güvenliği tarafından uçağa alınmadığı gibi kara listeye eklenmiş. Fransa’ya uçakla ulaşamayan Gryaznov kara yoluyla Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya giderek buradan Paris’e ulaşmış.

DİNLEMEYE YAKALANDI

Rusya’da bir reality şovda kendine eş arayan erkek rolünü aldıktan sonra Fransa’da 14 yıl yaşayan ve ünlü Le Cordon-Bleu’da eğitim alan Gryaznov, aşçı olarak çalışmaya devam ederken tanıdıklarına Fransa’da özel görevle bulunduğunu dile getiriyormuş. Bir telefon görüşmesinde, “Fransızlar daha önce hiç görülmemiş bir açılış töreni görecek” deyince dinlemeye yakalanan Gryaznov, Rus istihbaratı adına gizli faaliyet yürütmekten tutuklanmış. Üzerinden Ukrayna savaşı başladığında Rusya’da kurulan “V-timi” kimlik belgesi çıkmış. Soruşturma devam ederken Fransız savcılığı Kiril Gryaznov hakkında 30 yıl hapis cezası talep ediyor.

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KREMLİN: BİLGİMİZ YOK

Fransa’daki Rus ajanı skandalı dün Kremlin Sarayı’na kadar gitti. Fransa’daki gelişmeyle ilgili açıklama yapan Sözcü Dmitriy Peskov, “Fransa’da tutuklanan vatandaşımızla ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz. Biz de basından öğrendik. Normalde yabancı bir ülkede Rus vatandaşı herhangi suçlamayla tutuklandığında o ülkedeki Rus büyükelçiliğine bilgi verilmesi gerekir. Umarım Paris büyükelçiliğimiz en kısa sürede bilgilendirilir” diye konuştu.