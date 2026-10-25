Fransa protestolarında ikinci dalga

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FRANSA’da geçen hafta şiddet ve yağma olaylarına sahne olan eylemlerin ardından hükümetin güvenlik önlemlerini artırmasına rağmen sokaklar dün yeniden doldu taştı. Eğitim koşulları ve hayat pahalılığına tepki gösteren yaklaşık 410 bin kişi başkent Paris’ten Lyon’a kadar birçok kentte meydanları doldururken, ülke genelinde en az bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Boyun Eğmeyen Fransa lideri Jean-Luc Melenchon, Paris’teki eylemlerin başlangıç noktası olan Porte d’Italie’de protestocularla birlikte yürüdü. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, “Halkın talepleri karşılanana kadar protestoların her hafta devam edeceği” uyarısını yaptı. Montpellier, Nancy, Caen ve Annecy kentlerinde protestolara izin verilmedi.

RN DE NASİBİNİ ALDI

Aşırı sağcı Ulusal Birlik’in (RN) kongresini düzenlediği Orleans da protestoların merkezlerinden biri oldu. Kongre karşıtı yürüyüşe yaklaşık 26 bin kişi katıldı. Yürüyüşe Sosyalist Parti lideri Olivier Faure da katıldı. Orleans Belediye Başkanı Serge Grouard, 15 yaşından küçüklere iki gecelik sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı. RN’nin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen’in yarın gerçekleştirmesi beklenen mitingde de protestoların yaşanabileceği belirtildi.

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İSPANYA DA SOKAKLARDA

İSPANYA’nın başkenti Madrid’de yaklaşık 250 bin kişi dün “insan onuruna yakışır emekli maaşı” talebiyle sokaklara döküldü. Emekliler hareketi ve pek çok sendikanın destek verdiği protestocular, Atocha Tren İstasyonu’ndan kentin önemli alışveriş caddelerinden Gran Via’ya yürüdü.

İTALYA’DA TANSİYON YÜKSEK

İTALYA’da da dün hayat pahalılığı nedeniyle Roma, Torino ve Napoli başta olmak üzere çok sayıda kentte gösteriler düzenlenirken, Milano’ya önlem olarak 500 ek asker gönderildi. İtalyan medyası ise polisin dokuz kişiyi tutukladığını, 371 kişiyi de gözaltına aldığını yazdı.