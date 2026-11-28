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Fransız polisi, protestoların en yoğun olduğu 17 Ekim’de göstericilere yaklaşık 22 bin göz yaşartıcı gaz bombası attı. Binlerce kadın gaz maruziyetinin ardından ağır kanama, adet düzensizlikleri ve düşük vakaları yaşarken, Fransız makamları polisin kullandığı gazın tehlikeli olmadığını savunuyor.

Gözyaşartıcı gaz kullanımının kadın sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran feminist kolektif Lacrymos de Sang grubu, gaza maruz kaldığını bildiren ortaokul öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 9200’den fazla kadın ve kız çocuğunun ifadelerini topladı. Bunların yüzde 94’ü jinekolojik belirtiler bildirdi. Birçok kadın yürümelerini ve işe gitmelerini engelleyecek kadar şiddetli ağrılar yaşadıklarını anlatırken, olağandışı yoğunlukta kanamalar da bildirildi. Göz yaşartıcı gaza maruz kaldığını belirten 47 hamile katılımcının 15’i gebeliğini kaybettiğini bildirdi. On yedisi kasılma, ağrı veya kanama yaşadığını, ikisi ise acil jinekolojik bakım için başvurduğunu söyledi.

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Göz yaşartıcı gazın bu sonuçlara doğrudan yol açtığı henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Ancak araştırmaların yetersizliğine rağmen Fransız hükümeti, 2021 ve 2022’deki kendi çalışmalarında özel bir sağlık riskine rastlanmadığını savunarak gaz kullanımını sürdürme kararı aldı.

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Gösteriler sırasında polisin sert müdahalesi, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Lens kentinde 15 yaşındaki bir öğrencinin polis bombasının patlaması sonucu elini kaybetmesi, 14 yaşındaki bir başka öğrencinin ise yakın mesafeden ateşlenen gaz kapsülüyle çenesinin kırılması tepki çekmişti.