Fransa onu konuşuyor: Macron depresyonda!

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Haziran ayının sonunda Ulusal Meclis’te görev yapacak 577 ismi belirlemek üzere yapılan seçimlerde en büyük kabusu ile yüz yüze gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 289 sandalye gerektiren mutlak çoğunluğu kaybetti.

MACRON'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE: BÖLÜNMÜŞ FRANSA

Fransa seçimlerden bugüne kadar sandıktan çıkan en karmaşık tablo çıktı,30 yıldan bu yana hükümet ilk kez mecliste salt çoğunluğu sağlayamadı ve 44 yaşındaki Fransız lider şimdi bölünmüş bir Fransa'yı yönetme ihtimali karşı karşıya.

Kısa süre önce Nisan ayında yeniden cumhurbaşkanı seçilen ancak zafer sevinci yarıda kalan Macron son günlerde kameralar karşısındaki mutsuz hali ile dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanının bu hali doğal olarak Fransız medyasının bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda...



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Fransa'nın ünlü gazetesi Le Monde cumhurbaşkanının seçimlerde yaşadığı ağır yenilgi sonrası arkadaşlarına 'hepimiz yorgunuz' dediğini yazdı ve Macron'un 'sersemlemiş ve depresyonda' olduğunu iddia etti.

Sol kesimin ünlü gazetelerinden L'Obs ise Macron'un takma adı 'Jüpiter' ismine göndermede bulunarak "Jüpiter tek dizinin üzerinde" başlığını kullandı.

"TÜM ENERJİSİNİ YİTİRDİ"

Le Point Gazetesi ise bu iddiaları daha ileri götürerek Fransız liderin seçim sonrası tüm enerjisini ve sağduyusunu yitirdiğini yazdı.

Macron'un en büyük rakibi Marine Le Pen The Times'a yaptığı açıklamada Fransız liderle görüşmesine atıfta bulunarak "Ne yapmak istediğini, nereye gitmek istediğini bilmediği izlenimine kapıldım" ifadelerini kullandı.

Le Monde'ye konuşan ve adı açıklanmayan bir bakan ise, "Macron yeni macerayı tanımlamakta sıkıntı çekiyor." dedi.



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Depresyonda olduğu iddilar Fransız gazetelerini süslerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakanlar kurulunda değişikliğe gitme kararı aldı.

Yeni kabinede Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna görevine devam ederken, Macron, adı tecavüz iddialarına karışan Yaşlılar, Engelliler ve Sosyal Dayanışmadan Sorumlu Bakan olarak görev yapan Damien Abad’ın görevden alınması yönündeki baskılara daha fazla dayanamadı. Görevden alınan Abad’ın yerine Fransız Kızılhaç Müdürü Jean-Christophe Combe getirildi.

Avrupa Bakanlığı görevine Francois Hollande döneminde ekonomi alanında danışmanlık yapan Laurence Boone getirildi. Brigitte Bourguignon yerine François Braun Sağlık Bakanı olarak görevlendirilirken, eski Başbakan Edouard Philippe’ye yakınlığı ile tanınan Christophe Bechu Çevre Bakanlığı görevine getirildi.

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BAŞBAKANIN İSTİFASINI REDDETMİŞTİ

Fransa'da gerçekleştirilen 2.tur seçimlerinde Macron ve grubunun mecliste salt çoğunluğu kaybetmesinin ardından Fransa Başbakanı Elisabeth Borne görevden ayrılmak istediğini belirterek, istifasını sunmuştu. Macron Borne'un istifasını reddederek görevde kalması için ısrar etmişti.