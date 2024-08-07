Fransa Numan’a ağlıyor... Beyzbol sopalı çete katletti

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Fransa’nın Bourgogne-Franche-Comté bölgesinde yer alan Mâcon şehrinde cumartesi sabahı erken saatlerde iki grup, gece kulübünden çıktıktan sonra parkta buluştu. İddiaya göre, kız nedeniyle aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu sekiz kişi, iki kişiye beyzbol sopalarıyla saldırdı. Vahşice saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Numan Toprakoğlu burada ağır yaralandı. Durumu kritik olan Toprakoğlu, Dijon Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Diğer Türk gencinin de saldırıda kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Öte yandan polis, saldırıya karışan 5 şüpheliyi yakaladı. Diğer şüpheliler ise aranıyor.

ANMA YÜRÜYÜŞÜ

Vahşi cinayete kurban giden Toprakoğlu için pazar günü Mâcon’da bir anma yürüyüşü düzenlendi. Mâcon Türk Kültür Derneği’nin organize ettiği yürüyüşe, Numan’ın ailesinin de bulunduğu bine yakın kişi katıldı. Yürüyüşün başında, oğlunun fotoğrafını taşıyan acılı anne oğlunun sebepsiz yere barbarca saldırıya uğradığını belirtti. Yürüyüşe katılan kalabalık “Ben Numan’ım” sloganları attı.