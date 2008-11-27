Fransa’nın gerçek lideri

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Fransa’da yayımlanmaya başlayan ve Elysee Sarayı’ndaki yaşamı fantastik bir tarzda anlatan çizgi romanda, Carla Bruni, Cumhurbaşkanı eşi Nicolas Sarkozy’nin arkasındaki gerçek güç olarak gösteriliyor.

Fransızları kıkır güldüren ’Carla ve Carlito’ adlı 62 sayfalık çizgi roman araştırmacı Fransız gazetecileri tarafından hazırlanmış. Çizgi romanda aşırı sağcı, otoriter ve yalnız bir cumhurbaşkanının solcu bir eski top-modele nasıl kapıldığı anlatılıyor.



Elysee personelinin karısının derin etkisinde olmasından dolayı Sarkozy’ye ’Carlito’ (Küçük Carla) adını takması gibi gerçekte de var olan şeyler okuyucuya aktarılıyor. Çizgi romanda Disneyvari fantaziler de var.



Örneğin Carla kedi gözleriyle Sarkozy’yi hipnotize ediyor. Uzun boylu, kendine güvenli Carla Bruni ile bebek askısındaki kısa boylu Sarko’nun gülünç tezatı yansıtılıyor. Yazarlar Philippe Cohen ve Richard Malka romanı ’tamamen hayal gücü ama hayat kadar gerçek’ diye niteliyor.