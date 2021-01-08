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HaberlerDünya HaberleriFransa, Moderna'nÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±na onay verdi
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Dünya
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Haber GiriÅŸ: 08.01.2021 - 16:52 | Son GÃ¼ncelleme:

Fransa, Moderna'nÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±na onay verdi

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Fransa, Moderna'nÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±na onay verdi
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Fransa,Â ABD'liÂ ilaÃ§ firmasÄ± Moderna'nÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ±Â onayladÄ±.Â

Fransa YÃ¼ksek SaÄŸlÄ±k Kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu aÅŸÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±na onay verildiÄŸi, aÅŸÄ±nÄ±n Kovid-19'a karÅŸÄ± etkili olduÄŸu ve 18 yaÅŸ ve Ã¼zeri kiÅŸilere uygulanabileceÄŸi belirtildi.Â 

Moderna'nÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±, Ã¼lkede kullanÄ±mÄ±na izin verilen ikinciÂ aÅŸÄ± oldu.Â ÃœlkedeÂ daha Ã¶nce Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±Â onaylanmÄ±ÅŸtÄ±.

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