Fransa Meclis başkanlığı için ortak isimde mutabık

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Ülkede 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerde galip gelen sol ittifakı Yeni Halk Cephesi'nde ortak başbakan adayı müzakereleri durma noktasına geldi.

France 2 kanalına konuk olan Yeşiller (EELV) Partisi lideri Marine Tondelier, sol ittifakın bu konuda bölünmesinden ötürü duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, "Öfkeliyim, tiksindim, bunaldım, yoruldum." dedi.

Tondelier, sol ittifakı bünyesinde 6 haftadır erken seçim ve sonrasına dair görüşmeler yapıldığını kaydederek, "Fransızlara, özellikle bize oy verenlere yansıttığımız manzaradan ötürü üzgünüm." ifadesini kullandı.

Sol ittifakının beklenmedik bir şekilde seçimi kazandığına dikkati çeken Tondelier, "Biz ve seçmenlerimiz çok fazla umut yeşerttik. Bu umut öfkeye, mutluluğumuz da utanca dönüştü." diye konuştu.

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Fransız basınındaki haberlere göre, ittifakı oluşturan 4 parti başbakan adayı konusunda henüz anlaşamasa da, Ulusal Meclis Başkanlığı için 74 yaşındaki Fransa Komünist Partisi (PCF) milletvekili Chassaigne'i ortak aday göstermek konusunda mutabık kaldı.

Ulusal Meclis'te yerel saat ile 15.00'te yapılacak ilk genel kurulun gündemi, kurumu 5 yıl boyunca yönetecek başkanını seçmek olacak.

Meclis başkanlığı için yarışacak olan diğer adaylar arasında, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili aday Sebastien Chenu, iktidarın Cumhuriyet İçin Birlikte grubunun adayı Yael Braun-Pivet, Horizons (Ufuklar) partisinin adayı Naima Moutchou, merkezci aday Charles de Courson ve merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin adayı Annie Genevard yer alıyor.