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Fransa mahkemesinden özel Müslüman okulunun kapatılmasına ret

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#Fransa#Dünya#Müslüman Okulu
Fransa mahkemesinden özel Müslüman okulunun kapatılmasına ret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 16:58

Fransa'da mahkeme, Nice kentindeki özel Müslüman ortaokulu hakkında verilen kapatma kararını bozdu. Mahkemenin, Valiliğin okula mahkeme masrafları için 1500 avro ödemesine hükmettiği öğrenildi.

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Ülkenin güneyindeki Alpes-Maritimes bölgesinin tek Müslüman okulu Nice'teki Avicenne Ortaokulunun avukatı Sefen Guez Guez, X hesabından yaptığı paylaşımda, Valiliğin okulun eğitim-öğretim yılı sonunda kapatılmasına yönelik 15 Mart tarihli kararının, mahkemece reddedildiğini duyurdu.

Paylaşımda, mahkemenin, Valiliğin okula mahkeme masrafları için 1500 avro ödemesine hükmettiği aktarıldı.

Eğitim Bakanlığı, Şubat 2024'te, Avicenne Ortaokulunu, "okulun finansal kaynaklarının net olarak bildirilmediği" gerekçesiyle kapatma kararı almıştı.

Okul yönetimi ise yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu karara tepki göstererek iddiayı reddetmişti.

Alpes-Maritimes Valiliği, Mart 2024'te, yaklaşık 100 öğrencisi bulunan okulun eğitim yılı sonunda kapatılması yönünde karar aldığını duyurmuştu.

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#Fransa#Dünya#Müslüman Okulu

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