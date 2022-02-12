Fransa Kovid protestolarına geçit vermedi! Yüzlerce araçlık konvoya müdahale

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Göstericileri durdurmak için önümüzdeki üç gün boyunca kentte yedi binden fazla polis görevlendirildi.

Kısıtlama karşıtı gruplar, Kanada'daki ABD'yle ticarete darbe vuran ve Ottawa sokaklarının işgal eden sözde "Özgürlük Konvoyu" eyleminden esinleniyor. Avustralya ve Yeni Zelanda'da da benzer eylemler yapıldı.



PARA CEZASI VE GÖZALTILAR

Polis, başkente doğru gelen yüzlerce araca müdahale edildiğini, 200'den fazla para cezası verildiğini ve bıçak taşıdıkları iddiasıyla iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kamuya açık alanlara giriş için aşı kartı gösterilmesini şart koşan kurallara karşı çıkan eylemciler, toplanıp başkenti abluka altına almak istiyor.

İnternet üzerinden örgütlenen konvoylar farklı siyasi ve ideolojik gruplardan oluşuyor ve bu nedenle başkente kaç aracın gelebileceği net değil. Eyleme artan fiyatları protesto edenlerin de katılması bekleniyor.



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Başbakan Jean Castex, grupların başkenti abluka altına almaya çalışması halinde sert karşılık verileceğini belirtti.

Castex "Gösteri yapmak ve bir fikre sahip olmak, cumhuriyetimizde ve demokrasimizde anayasal garanti altındaki haklar. Diğerlerinin giriş çıkışını önlemek ise değil" dedi.

Castex ayrıca özgürlük kelimesinin "aşıya karşı saldırılarla" ilişkilendirilmemesi gerektiğini, çünkü özgürlüğün "diğerlerini zehirlemek" olmadığını belirtti.