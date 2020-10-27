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DHA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 22:43 | Son Güncelleme:

Fransa koronavirüs kâbusu! Son 6 ayın en yüksek ölü sayısı

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Fransa koronavirüs kâbusu! Son 6 ayın en yüksek ölü sayısı
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Fransa'da son 24 saatte 33 bin 417 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Kovid-19 kaynaklı 523 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Son 24 saate Kovid-19 kaynaklı 523 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi. Ülkede son 24 saatte 33 bin 417 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 198 bin 695'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 112 bin 716 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 35 bin 541 olduğu aktarıldı.

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