Fransa kıyamete hazırlanıyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Fransa, 17 Ekim’de yağma ve şiddet olaylarının damga vurduğu protestoları kontrol etmekte zorlanmasının ardından bugün yeniden sokağa çıkacak göstericilere karşı adeta alarma geçti. Ülke genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirilirken, sahada helikopter, dron, TOMA ve zırhlı araçların da kullanılacağı belirtildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yağma ve şiddet olaylarına karşı taviz verilmeyeceğini belirterek, “Hoşgörü göstermeyeceğiz. Son derece sert olacağız” dedi.

ESNAF ÖNLEM ALDI

Geçen hafta 3 bin işyerinin yağmalanmasının ardından esnaf bugünkü gösteriler öncesinde dükkanlarını korumak için harekete geçti. Birçok kentte işyerlerinin vitrini panellerle kapatıldı. Öte yandan bazı işletme sahiplerinin ise elektroşok cihazı, cop, biber gazı gibi savunma silahlarına yöneldiği belirtildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Murat Kurum dev zirveye hazır Haberi görüntüle

ÜST ÜSTE YASAKLAR

Ülke genelindeki önlemlere peş peşe alınan yasak kararları da eklenmişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni şiddet olaylarının önüne geçilmesi için “yalnızca sendikaların düzenlediği gösterilere izin verilmesini” istemişti. Lyon, Nice ve Montpellier’de bugün gerçekleştirilmesi planlanan eylemler yasaklanmış, Paris’te ise yalnızca Bastille ile Nation meydanlarına izin verilmişti. Yine Paris’te Republique (Cumhuriyet) Meydanı ve Les Halles çevresindeki gece sokağa çıkma yasağı da pazartesi sabahına kadar uzatılmıştı.

SUÇLU MACRON HÜKÜMETİ

Öte yandan protestolar öncesinde muhalefet cephesinde de tansiyon yükseldi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik’in (RN) lideri Marine Le Pen, Macron hükümetini protestoculara karşı yumuşak olmakla suçladı. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon ise ülkede yaşananların nedeninin “yetkililerin durmaksızın uyguladığı acımasız baskı” olduğunu savundu. Öte yandan Macron’un dün öğrenci örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldiği belirtildi.

TRAPPES’DE İSLAMOFOBİK SALDIRI

Fransa’da Müslüman nüfusunun yoğunlukta olduğu Trappes kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Bir araçtan ateş açan saldırgan 1 kişiyi öldürürken 4 kişiyi de yaraladı . Fransız gazetesi Le Parisien, saldırganın İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma STEN tipi bir makineli tüfek kullandığını öne sürdü. Trappes Belediye Başkanı Ali Rabeh, saldırganın benzin istasyonuna, sağlık merkezine ve oyun parkına ateş açtığını belirterek, “Rastgele ateş ediyordu ve katliam gerçekleştirmeye niyetli gibi duruyordu. Irkçı ve İslamofobik bir saldırıydı” diye konuştu. Rabeh, hayatını kaybeden kişinin Afrika kökenli, yaralılardan birinin ise Kuzey Afrika kökenli olduğunu belirtti.