MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa Kıbrıs’a yerleşiyor
GeriDünya Fransa Kıbrıs’a yerleşiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Fransa Kıbrıs’a yerleşiyor

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Fransa Kıbrıs’a yerleşiyor
Abone Olgoogle-news

Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye’ye karşı ‘kalkan’ olması amacıyla Fransa ile 3 yıl önce imzaladığı askeri işbirliği anlaşması yürürlüğe girdi.

Rum lider Nikos Anastasiadis, Fransa’nın askeri üs temin ederek Rum topraklarına yerleşmesine olanak tanıyan anlaşmanın bu ay itibariyle uygulanmaya başladığını açıkladı.

RUM ORDUSU SİLAHLANIYOR

Anastasiadis, geçen ay Paris’te bir araya geldikleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la askeri işbirliği anlaşmasını ele aldıklarını belirterek, 4 Ağustos 2017’de imzalanan ve bu ay yürürlüğe giren anlaşmanın, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının korunması, enerji güvenliği ve askeri işbirliğini içerdiğini duyurdu.

Anlaşma, Fransız donanması ve savaş uçaklarının Rum limanlarını kullanması ve Fransa’nın Rum ordusunu silahlandırarak, eğitmesine de olanak sağlıyor. Fransa uzun yıllardır Doğu Akdeniz’de varlık göstermeye çalışıyor ve Rumlardan üs talebinde bulunuyordu.

False
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle