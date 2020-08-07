Fransa Kıbrıs’a yerleşiyor

Rum lider Nikos Anastasiadis, Fransa’nın askeri üs temin ederek Rum topraklarına yerleşmesine olanak tanıyan anlaşmanın bu ay itibariyle uygulanmaya başladığını açıkladı.

RUM ORDUSU SİLAHLANIYOR

Anastasiadis, geçen ay Paris’te bir araya geldikleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la askeri işbirliği anlaşmasını ele aldıklarını belirterek, 4 Ağustos 2017’de imzalanan ve bu ay yürürlüğe giren anlaşmanın, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının korunması, enerji güvenliği ve askeri işbirliğini içerdiğini duyurdu.

Anlaşma, Fransız donanması ve savaş uçaklarının Rum limanlarını kullanması ve Fransa’nın Rum ordusunu silahlandırarak, eğitmesine de olanak sağlıyor. Fransa uzun yıllardır Doğu Akdeniz’de varlık göstermeye çalışıyor ve Rumlardan üs talebinde bulunuyordu.