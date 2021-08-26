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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

Fransa, Kabil için son kararını verdi!

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Fransa, Kabil için son kararını verdi!

Fransa Başbakanı Jean Castex, Afganistan'dan tahliye operasyonlarının yarın sona ereceğini bildirdi.

Fransa'nın Afganistan'dan tahliye operasyonları yarın sona erecek.

Fransa Başbakanı Jean Castex, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, Afganistan'dan Fransızları ve Fransa'ya yardım eden Afganistanlıları ülkeye getirdiklerini söyledi.

Tahliye edilen Afganların sayısının yaklaşık 2 bin 500 olduğunu ifade eden Castex, Afganistan'dan tahliye operasyonlarının yarın akşam sona ereceğini belirtti.

Castex, ABD ordusunun 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilmesi nedeniyle yarın akşamdan sonra Kabil havalimanından tahliye operasyonu gerçekleştiremeyeceklerini kaydetti.

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