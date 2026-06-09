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Fransa İsrailli bakanın ülkeye girişini yasakladı

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#Fransa#İsrail#Dışişleri
Fransa İsrailli bakanın ülkeye girişini yasakladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 15:13

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı.

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Fransa'ya girmesi yasaklandı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Batı Şeria’daki yerleşim politikaları ve şiddet olayları nedeniyle dört yerleşimci örgütü lideri ile 21 şiddet yanlısı yerleşimciyi Fransız topraklarına sokmama kararı aldıklarını duyurdu.

Barrot, X platformundaki paylaşımında, “iki devletli çözüme sıkıca bağlı uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun kabul edemeyeceği bir politika”yı kınayarak, yaptırımların İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç ile eşgüdümlü olarak uygulandığını belirtti.

AFP'nin haberine göre, aşırı sağcı Dini Siyonist Parti üyesi Smotrich, Fransa’nın son aylarda ülkeye girişini yasakladığı ikinci İsrailli bakan oldu. Geçtiğimiz ay Fransa, Gazze’ye yardım taşıyan bir gemide elleri bağlı aktivistlere gözaltında işkence ettiği gerekçesiyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e de yasak getirmişti.

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Ben Gvir ve Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sağcı koalisyon hükümetinin temel taşlarından birini oluşturuyor. İrlanda geçtiğimiz günlerde iki bakanın ülkeye girişini yasaklarken, İngiltere geçen yıl haziran ayında ikiliye yasak getirmişti; İspanya ve Slovenya da bu kararı takip etmişti.

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#Fransa#İsrail#Dışişleri

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