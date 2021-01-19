Fransa İslam’ına Türklerden ret

Bünyesinde dokuz federasyon barındıran Fransa İslam Konseyi’nin (CFCM), bazı üyelerinin üzerinde anlaştığı metne Fransa Milli Görüş Teşkilatı (CIMG) ve Fransa Türk Müslümanları Koordinasyon Komitesi’nin (CCMTF) de aralarında bulunduğu üç federasyon onay vermedi.

Onay verilmemesine gerekçe olarak ise “Fransız İslam’ı” vurgusu ve siyasal İslam tanımı gösterildi. CFCM, diğer üyelerin kabul ettiği ilkelere ilişkin yaptığı açıklamada, İslam’ın, aralarında laikliğin de yer aldığı cumhuriyet ilkeleriyle uyumlu olduğu belirtildi. İslam’ın siyasi amaçlarla kullanılmasının ve devletlerin müdahalesinin reddedildiği bildiride, kadın-erkek eşitliğine, din ve inanç özgürlüğüne vurgu yapılıyor, ayrımcılık ve nefret söylemi reddediliyor. Metinde İslamofobi vurgusu ise ‘aşırılık yanlısı bir azınlığın davranışı’ şeklinde formüle edildi.

YABANCI İMAM KALMAYACAK

Belge Macron’un oluşturmak istediği CNI’ye tam destek içeriyor. Macron, camilerde Fransa’da yetişen imamların görev yapmasını istiyor. Bu bağlamda vize süreleri dolan yabancı imamların yerine yenilerini kabul etmemeyi planlayan Fransa, ülkede görevli yabancı imam sayısını 2024’te sıfırlamayı hedefliyor. Fransa’da 150’si Türk, 120’si Cezayirli, 30’u ise Faslı 300 yabancı imam görev yapıyor.