Fransa İslam Konseyi Başkanı: Böyle ifade özgürlüğü olmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına tepkiler sürüyor. Müslüman dünyayı ayağa kaldıran Fransa liderinin tutumuna dün ülkesinden de önemli bir çıkış geldi. Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Mohammed Moussaoui, Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanması, okullarda gösterilmesi ve duvarlara yansıtılmasının doğru olmadığını ve “ifade özgürlüğü” sayılmayacağını söyledi.

‘KARŞILIKLI SAYGI GÖZETİLMELİ’

Kamu yayıncısı FranceInfo’ya çıkan Moussaoui, Hazreti Muhammed’e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına, okullarda çocuklara gösterilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. “Müslüman çoğunluğun hassasiyetlerini yeterince temsil etmedikleri” gerekçesiyle Fransa’daki Müslüman toplumun eleştirilerinin hedefinde olan CFCM Başkanı, ifade özgürlüğünü çocuklara anlatmanın başka yollarının bulunduğunu, özgürlüklerde karşılıklı saygının gözetilmesi gerektiğini kaydetti.

‘TRAVMA HESABA KATILMALI’

Mohammed Moussaoui, “Çocuklara ifade özgürlüğünü öğretmek için bu (Hazreti Muhammed’e hakaret içerikli karikatürleri göstermek) doğru çözüm ve ‘ifade özgürlüğü’ değil. O yaştaki çocukların yaşayacakları travmayı göz önünde bulundurmalısınız” diyerek, CFCM olarak karikatürlerin yayımlanmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. “Yasalar karikatürcülere karikatür çizme izni verse de Müslümanlara söz konusu karikatürleri tasvip etmeme hakkını da veriyor” diyen Moussaoui, Müslümanların hassasiyetlerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

‘O İFADE GARİP OLDU’

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in ülkedeki marketlerde “helal gıda” ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin de Moussaoui, “Terörizmden bahsedilen bir ortamda bu ifadeyi kullanması garip oldu” dedi. Moussaoui, Fransa’da Müslüman karşıtlığına yönelik bir iklimin bulunduğunun inkar edilemeyeceğini belirtse de Fransa’nın İslamofobik olduğunu ve ülkedeki Müslümanların baskı gördüğünü söylemenin doğru olmadığını savundu.