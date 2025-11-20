×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Fransa ile Rusya arasında uranyum ticareti iddiası

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Rusya#Uranyum
Fransa ile Rusya arasında uranyum ticareti iddiası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 11:53

Uluslararası çevreci örgüt Greenpeace, Fransa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına rağmen Rusya'ya uranyum transferini sürdürdüğünü iddia etti.

Haberin Devamı

Ulusal basının Greenpeace verilerine dayandırdığı haberlere göre, Fransa'nın Dunkerque Limanı'ndan bu ülkenin nükleer santrallerinden elde edilen bir düzine konteynere yüklenmiş uranyum, yeniden işlenmek üzere Rusya’ya gönderildi.

Hafta sonu gerçekleşen bu sevkiyat ile son üç yılda savaş nedeniyle Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltma sürecinde olan Paris'in, Moskova'ya işlenmiş uranyum transferi ilk kez gözlemlendi.

Ayrıca Panama bandıralı Mikhail Dudin gemisi de düzenli olarak Fransa'dan St. Petersburg'a zenginleştirilmiş ya da doğal uranyum taşımak için kullanılıyor.

Fransa ile Rusya arasında uranyum ticareti iddiası

'YASA DIŞI DEĞİL AMA AHLAKSIZCA'

Haberin Devamı

Greenpeace Fransa'nın nükleer kampanyasını yürüten Pauline Boyer, basına yaptığı açıklamada, Fransa ve Rusya arasındaki bu ticaretin "yasa dışı değil ama ahlaksızca" olduğunu savundu.

Boyer, Fransa'nın "Ukrayna nükleer santralini işgal eden Rus devlet şirketi Rosatom" ile sözleşmelerini sonlandırması gerektiğini vurguladı.

Fransız elektrik şirketi Electricite de France (EDF), 2018 yılında Rosatom'un yan kuruluşu olan Tenex ile işlenmiş uranyumun geri dönüşümü için 600 milyon avroluk bir anlaşma imzalamış, bu anlaşma Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımlardan etkilenmemişti.

Rusya, nükleer santrallerin çıktısı olan işlenmiş uranyumun yeniden zenginleştirilmesi ve geri dönüşümünü sağlayan önemli tesislere sahip bulunuyor.

Gözden KaçmasınUkrayna diplomasisinde gözler Türkiyeye çevrildi: Ankara, barış süreci için devredeUkrayna diplomasisinde gözler Türkiye'ye çevrildi: Ankara, barış süreci için devredeHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınFransa ve Ukrayna arasında 10 yıllık savunma ortaklığıFransa ve Ukrayna arasında 10 yıllık savunma ortaklığıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Rusya#Uranyum

BAKMADAN GEÇME!