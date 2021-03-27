Fransa ile Rusya arasında aşı atışması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Avrupa kıtası yeni model savaşların yapıldığı alana dönüşüyor. Rusya ile Çin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşıları bu savaşta silah olarak kullanmaya çalışıyor. Avrupa ülkeleri bir an önce salgına karşı birlik olarak kendi üretimini rayına oturtmalı” çıkışında bulundu.

Macron’a tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya, salgın döneminde dünyaya karşı sorumlu tavır sergilemeye özen göstermiştir. Salgını hiçbir zaman siyasi amaçlı kullanmadık ve kullanmayacağız. Geliştirdiğimiz aşı da sözü edildiği gibi etki silahımız değildir. Macron ile Putin arasında yapıcı diyalog olduğunu da hatırlatmak isterim” dedi. Avrupa Birliği’nin aşılamada geride kalması üzerine birçok Avrupa ülkesi, Rusya ile aşı görüşmesine başlamıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara