Fransa ile Çin arasında Dalay Lama krizi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Fransa ile Çin arasında Tibet'in sürgündeki lideri Dalay Lama yüzünden çıkan kriz nedeniyle Çin'e Airbus satışı için son imzanın atılması askıya alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nun Dalay Lama ile görüşme planı nedeniyle Çin Başbakanı Ven Ciabao, AB-Çin zirvesi için Pazartesi günü Fransa'ya yapacağı ziyareti erteledi.



Ven'in ziyaretini ertelemesi nedeniyle Çin'e yapılacak Airbus satışı için son imza da şimdilik atılamayacak.



Airbus yönetimi, geçen yıl kasım ayında 150 uçak satışı için yapılan anlaşmaya son imzanın atılmasının da ertelendiğini açıkladı.

Geçen yıl yapılan ön anlaşma gereği Çin, 110 adet “A320”, ve 40 adet “A330” tipi Airbus uçağı almayı planlıyordu.



Airbus yönetimi, kontratın iptalinin söz konusu olmadığını, bu konuda Çin yönetiminden olumsuz bir mesaj almadığını açıkladı.

Çin, Sarkozy ile Dalay Lama arasında görüşme yapılmasına karşı çıkıyor.

