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Fransa ile anlaşma jet hızıyla Yunan parlamentosunda

#Yunanistan#Fransa#Savunma Ve Güvenlik İçin Stratejik Ortaklık Anlaşması
Fransa ile anlaşma jet hızıyla Yunan parlamentosunda

Yunan hükümeti, Fransa ile 28 Eylül’de imzaladığı “Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık Anlaşması”nı parlamentosundan yıldırım hızıyla geçirmek için harekete geçti.

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Anlaşma ile ilgili hazırlanan tasarı, salı günü parlamento komisyonu, perşembe günü de genel kurulda görüşülüp oylanarak yasa halini alacak. Toplam 31 maddeden oluşan anlaşmanın 2’nci maddesinde “Taraflar, her ikisinden herhangi birinin egemenlik bölgesine karşı silahlı bir saldırı yapıldığını müştereken tespit ederlerse, ellerindeki tüm uygun araçlarla ve gerekirse silahlı şiddet de kullanarak birbirlerine yardım ve katkıda bulunacaklardır” ifadesi yer alıyor.

Atina’da 2’nci maddenin Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de tek taraflı iddia ettiği kıta sahanlığı ve Ekonomik Münhasır Bölge (EMB) sahasını kapsayıp kapsamadığı tartışılıyor. Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (Syriza) parlamentoda “Evet” oyu kullanması için sözkonusu maddenin, kıta sahanlığı ve EMB ile ilgili Yunan iddialarının da eklenerek değiştirilmesini şart koştu.

DENDİAS: FRANSA BİZE YARDIM EDECEK

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Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Ta Nea gazetesindeki yazısında, Fransa ile anlaşmayı ülkesinin ‘başarısı’ olarak değerlendirdi ve “Her türlü dış askeri tehdide karşı daha da güçlü oluyoruz. Yunanistan, herhangi bir rakipten, egemenlik bölgesi içinde saldırıya uğrarsa, AB’nin en güçlü askeri gücü safımızda yeralacak. Anlaşma, hiçbir ülkeye yönelik değildir. Benzer bir anlaşmayı Birleşik Arap Emirlikleri ile de imzalamıştım” dedi. 28 Eylül’de Paris’te Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katılımıyla anlaşma yapılmış, Atina Fransa’dan savaş jetinden sonra 3 adet fırkateyn de satın alacaklarını açıklamıştı.

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#Yunanistan#Fransa#Savunma Ve Güvenlik İçin Stratejik Ortaklık Anlaşması