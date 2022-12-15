Fransa-Fas galibiyeti sonrası Avrupa sokakları karıştı

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile karşılaşan ve 2-0 yenilerek kupada final şansını kaçıran Fas, Brüksel’de büyük bir heyecanla desteklendi. Takımlarını son ana kadar adeta stattaymış gibi destekleyen Faslılar yenilgiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı. Maç esnasında oldukça sakin olan Brüksel sokakları maçın bitimiyle birlikte doldu.

Bu esnada kalabalık arasından bir grup genç ana cadde ortasında ateş yakarak altına havai fişek doldurdu. Ateşin etkisiyle patlamaya başlayan havai fişekler etraftaki taraftarlara doğru dağıldı. Korkuyla dağılmaya çalışan taraftarlara rağmen grup bu kez tedbir almış olan polise yöneldi. Polis ise bunun üzerine gruba müdahale etti.

Bir anda savaş alanına dönen ve hiçbir şeyden habersiz maçtan çıkan kalabalık polisle olay çıkaran grubun arasında kaldı. TOMA'larla tazyikli su sıkan polis ardından göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu durumdan çok sayıda taraftar, gazeteci ve polis etkilendi.

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Müdahale sonrası ara sokaklara dağılan yüzleri kapalı kalabalık grup Brüksel'in ara sokaklarına dağılarak havai fişek patlatmaya devam ettiler. Bir süre sonra ana caddede kontrolü sağlayan polis caddeyi temizleterek yeniden trafiğe açtı.

RABAT'TAHEYECAN DORUKTAYDI

Tüm Fas’ta olduğu gibi Başkent Rabat’ta da hayat durma noktasına geldi. Maç yayını olan bütün mekanlar saatler öncesinden doldu.

Büyük bir heyecanla ekran başına geçen Faslı futbolseverler ilk dakikalarda gelen gol ile birlikte moral bozukluğu yaşadı. Devam eden dakikalarda büyük bir dikkatle karşılaşmayı takip eden Faslılar bir türlü bekledikleri golü bulamadı. 79. dakikada gelen ikinci gol final umutlarını azaltırken Faslıların beklentisi bir golle yarı finale veda etmekti.

Son düdükle birlikte büyük bir üzüntü yaşayan Faslılar daha sonra sokağa çıkarak milli takımlarının yarı final oynama başarısını kutladı.

Daha önce galibiyet sonrası yaşanan coşkulu kutlamaların yerine daha sönük kutlamalar vardı.

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Başkent Rabat’ta kutlamaların adresi olan 5. Muhammed Caddesi ve Gar Meydanı’nda buluşan Faslılar tezahüratlar ve yakılan meşalelerle elde edilen başarıyı kutladı. Küçük konvoylar oluşturan araçlar da klaksonlarla kutlamalara destek verdi.

Bazı futbolseverler gözyaşlarını tutamazken, çoğunluk yarı final başarısına sevinmeyi tercih etti. Yer yer sağanak yağmurun olduğu gecede kutlamalar devam etti.

Ülkesine yarı final coşkusu yaşatan Atlas Aslanları, cumartesi günü Hırvatistan ile üçüncülük maçına çıkacak. Fas’ta Dünya Kupası coşkusu üçüncülük maçı ile devam edecek.