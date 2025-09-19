Fransa durulmuyor: Yüz binler sokağa çıktı! 'Avrupa'nın yeni hasta adamı'

Haberin Devamı

Grev nedeniyle ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandı. Toplu taşıma çalışanlarının greve katılması nedeniyle tren, otobüs ve tramvay seferleri büyük ölçüde aksadı. Hastane personelinin ve eczacıların eylemlere destek vermesi sonucunda ülke genelindeki eczanelerin yaklaşık yüzde 90'ı kapalı kaldı. İlkokul ve ortaokullardaki öğretmenlerin de önemli bir bölümü greve katılırken, birçok lise öğrenciler tarafından ablukaya alındı. Paris, Marsilya, Nantes, Lyon ve Montpellier dahil olmak üzere 250'den fazla noktada düzenlenen gösterilerde protestocular sokaklara indi.

Sol görüşlü CGT sendikasının Başkanı Sophie Binet, yaptığı açıklamada, "Öfke çok büyük ve kararlılık da öyle. Bugün Sayın Lecornu'ya mesajım şu: Bütçeye karar verecek olan sokaklardır" ifadelerini kullandı.

SİYASİ KRİZ VE BÜTÇE TARTIŞMALARININ ORTASINDA GREV

The Guardian'ın haberine göre, eylemler Fransa'nın derin bir siyasi krizle boğuştuğu bir döneme denk geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta yakın müttefiki Sebastien Lecornu'yu bir yıl içindeki üçüncü başbakan olarak atadı. Lecornu'nun selefi François Bayrou, 44 milyar euroluk kemer sıkma planı nedeniyle parlamentoda güven oylamasını kaybetmişti.

Yeni Başbakan, Bayrou'nun ülkedeki 2 resmi tatilin kaldırılması teklifinden vazgeçeceğini duyurdu. Ancak sendikalar, bütçe kesintilerinin diğer unsurlarının devam etmesinden endişe duyuyor. Lecornu'nun, yeni bir hükümet kurmak ve bütçe metnini hazırlamak için yalnızca birkaç haftası bulunuyor. Muhalefet partileri, kendilerine danışılmadan hazırlanacak bir bütçeyi reddedeceklerini belirtti.

Fransa'nın yeni Başbakanı Sebastien Lecornu ve Cumhurbaşkanı Macron

'KAMU HİZMETLERİNİ KORUMAK İÇİN BURADAYIZ'

Eylemciler, gösteriler sırasında medyaya verdikleri röportajlarda, ülkedeki yoksulluğun artmasından şikayetçi olduklarını vurguladı. Sosyal hakların gerilemesine karşı çıktığını bildiren protestocular, ülkedeki gelir eşitsizliğini eleştirdi.

Paris'te düzenlenen eylemlere katılan bir kamu çalışanı olan Sylvie, "Biz, hükümetin art arda yaptığı bütçe kesintileriyle aşındırılan kamu hizmetlerini korumak için buradayız" dedi. FSU sendikasının bir üyesi olan Sylvie, "Fransa, düzgün bir sosyal güvenlik sistemine sahip birkaç ülkeden biri ancak bu sistem her yıl fon kesintileriyle aşınıyor. Kamu çalışanlarının maaşları çok düşük; bu işi kâr için değil, insanlara hizmet etmek için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rouen'den gençlik çalışanı Guillaume, "Emekliliklerden sosyal güvenliğe kadar tüm sosyal haklar saldırıya uğruyor. Zenginler daha da zenginleşiyor ve eşitsizlik artıyor" diyerek tepkisini gösterdi.

Paris'te sokağa çıkan başka bir eylemci Christiane ise "Çalışan yoksulların sayısı giderek artıyor; yani kira ödeyemeyen ve arabalarında uyuyan iş sahibi insanlar" dedi.

GÖSTERİLERDE TANSİYON YÜKSELDİ

Fransa İçişleri Bakanlığı, gün boyunca düzenlenen eylemlere 600 bin ila 900 bin arasında kişinin katıldığını bildirdi. Ülke genelinde en az 140 kişi gözaltına alındı. Nantes'ta polis ile göstericiler arasında çıkan arbede sırasında göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Lyon'da ise çıkan olaylarda 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Muhalefet liderleri de eylemlere katılarak hükümeti eleştirdi. La France Insoumise Partisi Lideri Jean-Luc Mélenchon, "Başkan kaosun kaynağıdır ve son zamanlarda yaşanan her şey onun eylemlerinin sonucudur" açıklamasını yaptı.

"AVRUPA'NIN YENİ HASTA ADAMI OLABİLİR"

BBC'nin haberinde, Fransa'nın, son dönemde yaşadığı siyasi istikrarsızlık ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle Avrupa'nın yeni "hasta adamı" olabileceği kaydedildi. Ülke, iki yıldan kısa bir süre içerisinde beşinci başbakan değişikliğine giderken, yeniden yapılandırılan parlamento bütçe onayı için çoğunluk oluşturmakta zorlanıyor.

Le Monde gazetesi yazarı Françoise Fressoz ise "Hepimiz kamu harcamalarına tamamen bağımlı hale geldik. Bu, yarım yüzyıldır her hükümetin hoşnutsuzluk ateşini söndürmek için kullandığı yöntem oldu. Artık herkes bu sistemin ömrünü tamamladığını hissediyor" görüşünü paylaştı.

İtalyan basını da yakın zamanda eski başbakan François Bayrou'nun görevden ayrılmasıyla yaşanan siyasi krize geniş yer verdi. Haberlerde, Fransa'nın geçmişine atıfla ülkenin ciddi bir gerileme yaşadığı belirtildi. Il Messaggero gazetesi, Fransa'nın siyasi ve toplumsal krizini "Peki şimdi ihtişam nerede?" sorusunu manşetine taşıdı.

EKONOMİK GÖSTERGELER ENDİŞE VERİCİ

Fransa'nın ulusal borç servis maliyetinin bu yıl 67 milyar avroya ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakam, eğitim ve savunma hariç tüm devlet dairelerinin harcamalarını geride bırakıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, geçen cuma günü Fransız borçlarının notunu düşürdü. Bu hamle, ülkenin borç ödeme yeteneği konusundaki şüpheleri artırdı.

Siyaset uzmanı Nicolas Baverez, ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtulmasının oldukça zor olduğunu ifade ederek, "Fransa ve Avrupa'nın egemenliği ve özgürlüğünün tehlikede olduğu bu kritik anda, Fransa kendini kaos, acizlik ve borç yüzünden felç olmuş halde buluyor" yorumunu yaptı.