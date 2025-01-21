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Fransa, devrik lider Esed için tutuklama emri çıkardı

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#Beşşar Esed#Fransa#Tutuklama Emri
Fransa, devrik lider Esed için tutuklama emri çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 21:26

Fransız yargısının, Suriye'deki Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed için tutuklama emri çıkardığı bildirildi.

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabından yaptığı açıklamada, "Fransız yargısı Beşşar Esed'e karşı tutuklama emri çıkardı. Sednaya Hapishanesi'nde dehşetini gördüğüm rejimin suçları cezasız kalmamalı. Fransa, Suriyeliler için adaletin yerini bulması konusunda seferber oldu ve olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından 3 Ocak'ta başkent Şam'daki işkence üssü Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulunmuştu.

Fransa'da mahkeme 15 Kasım 2023'te, Esed için insanlığa karşı suça ve savaş suçuna ortaklık ettiği gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme, Esed'i, 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçlamıştı.

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#Beşşar Esed#Fransa#Tutuklama Emri

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