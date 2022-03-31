Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor

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Fransa’da halk, 10 ve 24 Nisan tarihlerinde 5 yıllık süre için cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandık başına gidecek. Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE), cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaklaşık 48,7 milyon seçmenin seçmen listesine yazıldığını açıkladı. INSEE'ye göre bu yıl seçmenlerin yüzde 95'i seçim listelerine kayıt yaptırdı.

SEÇİMLERDE 12 ADAY YARIŞACAK

Fransa’da 10 Nisan’da gerçekleşecek olan ilk tur seçimlerinde 12 aday yarışacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen’in yanısıra Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin (LFİ) lideri Jean Luc Melenchon, aşırı sağcı ve nefret söylemleriyle gündemde olan Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi lideri Eric Zemmour, Yeşiller Partisi’nin (EELV) Başkanı ve 2009’dan bu yana Avrupa Parlamentosu’nda (AP) milletvekili olan Yannick Jadot, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi’nden (LR) Paris'in de içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Partisi’nden (PS) Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Komünist Partisi’nin (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, Yeni Antikapitalist Partisi (NPA) Sözcüsü Philippe Poutou, Resistance Parti lideri Jean Lassalle ve İşçi Mücadelesi (Lutte Ouvriere) Partisi'nden Nathalie Arthaud aday olurken, Milletvekili Nicolas Dupont-Aıgnan da 3. kez adaylığını açıkladı.

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ANKETLER MACRON'U İŞARET EDİYOR

Seçime günler kala yapılan anketler, ilk turda mevcut Cumhurbaşkanı Macron ve Le Pen’in 2. tura kalabileceğini gösteriyor. İfop-fiducial, Opinion Way, Elabe ve Harris-İnteractive gibi araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerin ortalamasına göre Macron ilk turda yüzde 28 oy, Le Pen ise yüzde 21 oy ile 2. tura kalacak. Melenchon'un yüzde 14, Zemmour ve Pecresse’in yüzde 11, Hidalgo’nun ise yüzde 2,5 oy alması öngörülüyor. Son İfop-Fiducial anketine göre ise 2. turda Macron'un 6 puanlık bir farkla yüzde 53 oy ile seçimi kazanabileceği öngörülüyor.

Ülkedeki seçimler 5. Cumhuriyet'in 12'nci cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.