Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye teşekkür

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya'nın ardından orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa'ya da destek sağlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hareket edildiğini aktaran Bakan Yumaklı, Fransa'nın destek talebi üzerine 2 yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini duyurdu. Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini vurgulayan Yumaklı, görev için yola çıkan mürettebata ve sahada mücadele eden ekiplere başarılar diledi.

Bakan Yumaklı, Avrupa'da günlerdir süren yangınlara müdahalenin zorluğuna dikkat çekerek, “Ormanlar, bizlere emanet değil; gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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MACRON'DAN TÜRKÇE MESAJ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin ülkesindeki orman yangınlarına müdahale için 2 yangın söndürme uçağı göndermesinin ardından sanal medya hesabından Türkçe, “Teşekkürler Türkiye” paylaşımında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın uçakların görevlendirildiğine ilişkin açıklamasını alıntılayan Macron, Türkiye'nin desteğine Türkçe teşekkür ederek yanıt verdi.

AB'DEN TÜRKİYE'YE İSPANYA TEŞEKKÜRÜ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, Türkiye'ye İspanya'daki yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçakları göndermesi nedeniyle teşekkür etti.

Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın İspanya'ya yangın söndürme uçağı gönderildiğine ilişkin X paylaşımı yeniden yayınladı.

Türkçe paylaşımda "Teşekkürler Türkiye." ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı paylaşımında, iki yangın söndürme uçağının İspanya'nın destek talebi üzerine yangınlarla mücadele için havalandığını kaydetmişti.

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Yangınlardan etkilenen ülkelere geçmiş olsun dileklerini ileten ve alevlerin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ettiğini kaydeden Yumaklı, "Dileğimiz; dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir. Çünkü orman, bütün insanlığın ortak mirasıdır." demişti.