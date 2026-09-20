Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan savaşa hazırlık talimatı: Paris'te acil durum toplantısı

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Fransa'da son haftalarda sorumluları tespit edilemeyen şüpheli saldırılar arttı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa genelinde sabotaj ve ciddi şüpheli olayların çoğalması riskine karşı uyarı yaptı. Macron'un, Avrupa'da devam eden hibrit savaşın Fransa'ya yayılması olasılığına hazırlık yaptığı bildirildi.

Fransız medyası, 18 Eylül Cuma günü Elysee Sarayı’nda "aceleyle" düzenlenen liderler zirvesinin "güçlü bir izlenim bırakmayı amaçlayan emsalsiz bir hamle" olduğunu ifade etti.

Macron toplantıda, “Rusya'nın Avrupa'daki saldırganlığının ve tehditlerinin niteliği değişiyor. Kimse güvende değil” ifadelerini kullandı.

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'HİBRİT SALDIRILARA HEDEF OLDUK'

Le Monde'un haberine göre, görüşmenin ardından Macron, "Halihazırda hibrit saldırıların hedefi olduk. Size daha önce bunu bildirmiştim" dedi.

Detayları kamuoyuna açıklanmayan toplantıda, Rusya’nın hibrit saldırılarına konvansiyonel askeri yöntemlerle karşılık verme olasılığının masaya yatırıldığı kaydedildi. Toplantıya katılanlar arasında plana ikna olmayan tek ismin Fransız Komünist Partisi Ulusal Sekreteri Fabien Roussel olduğu belirtildi.

SORGUES YANGINLARI VE TREN KAZASI

Son haftalarda Fransa’da sorumluları tespit edilemeyen şüpheli saldırılar arttı. Sorgues kentinde Fransa’nın tek patlayıcı üreten firması olan Eurenco’ya ait sanayi alanının yakınlarında 3 Eylül’de eş zamanlı iki yangın çıktı.

Yangınlarda 2 hektarı Eurenco’nun bulunduğu alanda olmak üzere toplam 16 hektarlık yeşil alan küle döndü. Caen ve Rouen kentleri arasında sefer yapan bir tren, 11 Eylül’de raydan çıktı ve biri ağır olmak üzere 44 kişi yaralandı.

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ELYSEE'DE GİZLİ TOPLANTI

Macron, 18 Eylül’de siyasi parti liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarını Rusya kaynaklı tehditler konusunda bilgilendirmek üzere Paris’teki Elysee Sarayı’nda bir araya getirdi. Geleneksel savunma konseyi toplantılarının yapıldığı sarayda toplanan siyasi temsilcilere, kanıtlar içeren belgelerle birlikte tehdit seviyesine ilişkin gizli sunum yapıldı. Le Monde'un haberinde, sunumu Fransız istihbarat yetkililerin gerçekleştirdiği ifade edildi.

Brifing, Fransız Komünist Partisi cumhurbaşkanı adayı Fabien Roussel dışında tüm katılımcıları ikna etti.

Fransız Komünist Partisi cumhurbaşkanı adayı Fabien Roussel

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"FRANSA'YA YÖNELİK TEHDİTLER YOĞUNLAŞTI"

Emmanuel Macron toplantıda söz alarak, "Son haftalarda, Rusya'nın Avrupalılara ve Fransa'ya yönelik hibrit tehdidi yoğunlaştı. Bu yazdan beri Rusya, Avrupa çıkarlarına yönelik saldırılarını artırdı." dedi.

Le Havre Belediye Başkanı Edouard Philippe, Toplantıdan ayrıldıktan sonra Ukrayna’daki çatışma nedeniyle "tehdit seviyesinin" yükseldiğini belirtti. Yeşiller Partisi adayı Marine Tondelier ise Moskova’nın "istikrar bozma çabaları" konusunda "çok endişelenmek için nedenler" bulunduğunu öne sürdü.

Le Havre Belediye Başkanı Edouard Philippe

DOĞU AVRUPA'DAKİ İHA SALDIRILARI

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Batı, kendisini sınamak istediğinden şüphelendiği Rusya'yı Avrupa’da hibrit operasyonlar yürütmekle suçluyor. Macron, Ağustos başında Almanya’nın Leipzig kentinde bir kargo uçağına yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısını örnek göstererek, Berlin’in olaya ilişkin Moskova’yı suçladığını anımsattı.

Fransız Cumhurbaşkanı, Rusya'dan gelen tehditlere karşı kimsenin güvende olmadığını ifade ederek, "Almanya'da yaşananlar işe yaramadı ancak yarasaydı sonuçları trajik olurdu; büyük can kayıpları ve maddi hasarlar yaşanırdı. Rus askeri istihbarat servislerinin amacı da buydu" açıklamasını yaptı.

Toplantıda ayrıca 13 Eylül’de Ukrayna’da Polonya sınırına yakın bir bölgede yolcu trenine yapılan saldırı ve Avrupa ülkelerinin hava sahasına yapılan ihlaller gündeme geldi. Fransız yetkililer, son zamanlarda Danimarka’daki dört havaalanının üzerinde kaynağı bilinmeyen İHA'lar uçtuğuna dikkat çekti.

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'FARKLI BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ'

Haberde, hibrit saldırıların siber eylemler, sabotaj ve büyük çaplı dezenformasyon kampanyaları biçiminde ortaya çıkabileceği kaydedildi. Fransız gazetesi, bu eylemlerin temel amacının düşmanı istikrarsızlaştırmak olduğunu belirtti. Fransa, Paris sokaklarına yüzlerce Davut Yıldızı çizilmesi ve Holokost Anıtı’ndaki "Uluslar Arasında Dürüstler Duvarı"na kırmızı eller resmedilmesi olaylarından sonra Rusya'yı suçlamıştı.

RTL Soir'e açıklama yapan Eurocreative düşünce kuruluşunda yardımcı araştırmacı Ulrich Bounat, “2022'den beri, hatta daha öncesinden beri, dezenformasyona ve müdahale girişimlerine odaklanan operasyonlar gördük. Son aylarda gözlemlediğimiz şey, Rusya'nın eylemlerinin hızlanması ve yoğunlaşmasıdır” dedi.

Leipzig saldırısıyla "farklı bir aşamaya" geçildiğini savunan Bounat, "Düşük spektrumlu hibrit savaştan terörizme doğru ilerliyoruz. Bu saldırılar artacak. Bunlar Rusya'nın Ukrayna'daki durgunluğunu yansıtıyor. Durgunluk arttıkça, (Moskova) Ukrayna'ya yapılan yardımı azaltmak için Avrupa'yı istikrarsızlaştırması gerektiğine daha çok inanıyor.” diye konuştu.

Leipzig Havalimanı'nda görülen dron Almanya'da paniğe yol açmıştı.

MACRON'DAN SAVUNMA PLANI HAZIRLANMASI TALİMATI

Macron, artan saldırılar sonrası ülkeyi korumanın gerekli olduğuna karar verdi. Fransız lider, "kritik altyapının, savunma sanayisi ile teknoloji üslerinin en hassas noktalarının İHA saldırılarına ve siber eylemlere karşı korunması için bir plan hazırlanmasını" istediğini duyurdu.

Kritik altyapı, bir ülkenin düzgün işleyişi için gerekli olan tüm fiziksel ve sanal alanları kapsıyor. Fransa’da kanunla düzenlenen kritik altyapı; egemen, insan, ekonomik ile teknolojik olmak üzere dört ana kategoriye ayrılıyor.

Bu çerçevede egemen alan bakanlıkları, askeri komuta merkezlerini ve büyük mahkemeleri; insan alanı sağlık, su ve gıda yönetimini; ekonomi, nükleer santralleri ile tren istasyonlarını, havaalanlarını ve Fransa Bankası’nı; teknoloji alanı ise veri merkezlerini, sanayiyi ve uzayı içeriyor.

VALİLERE HAZIRLIK GÖREVİ

Macron valileri halkı hazırlamak ve potansiyel olarak hedef alınabilecek noktaları belirlemekle görevlendirildi. Valiler, halkı hibrit saldırılara karşı hazırlamaktan da sorumlu olacak.

Üst düzey bir Fransız yetkili, "İşleri yeni bir seviyeye taşıyoruz" diyerek, gelecek haftadan itibaren her il valisinin bir güvenlik ve savunma görev gücü kurması gerekeceğini aktardı.

Bu yapıya yerel kolluk kuvvetleri ile istihbarat servislerinin başkanları, iş dünyası liderleri, dernek temsilcileri, sivil savunma ve Kızılhaç temsilcileri dahil olacak. Amaç, Macron’un hibrit tehdit hakkındaki uyarısını yinelemek olarak belirlendi.

'DURUM KÖTÜLEŞEBİLİR'

Plandaki önceliklerden birinin, çeşitli yedek birliklere üye olan vatandaşların listesini derlemek ve mükerrer kayıtları tespit etmek olduğu ifade edildi.

Hazırlıkların panik yaratma amacı taşımadığını vurgulayan başka bir Fransız yetkili, "Durum kötüleşebilir" dedi.

Perşembe günü Polonya Başbakanı Donald Tusk da Rusya’nın hibrit tehditlerine karşı uyarıda bulunmuştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaş planlarının, Kiev’in Avrupa’daki müttefiklerine yönelik hibrit İHA ve füze saldırılarını içerdiğini öne süren Tusk, "İHA'ların NATO'nun doğu kanadındaki bir ya da daha fazla ülkenin topraklarına düşme riski gerçek anlamda mevcut. Moskova'dan gelecek resmi anlatı bunun bir kaza olduğu yönünde olacak" ifadelerini kullanmıştı.