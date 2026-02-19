×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan itiraf: Aşk beklenmedik bir şey

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Macron#Aşk
Fransa Cumhurbaşkanı Macrondan itiraf: Aşk beklenmedik bir şey
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 16:08

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı öz güvenli olduğunda büyük hatalar yaptığını belirtti. Aşkın ne olduğu sorulan Macron, "Aşk, beklenmedik bir şey." yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan ziyareti kapsamında başkent Yeni Delhi'de konuk olduğu Brut India medyasına Z kuşağı ve öz güven konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kendine fazla güvenmenin olumsuz olabileceğine işaret eden Macron, "Aşırı öz güvenli olduğum her anda hatalar yaptım, büyük hatalar." dedi.

Yaptığı hatalarla alakalı anılarını paylaşmayan Macron, bazen konuşmalarıyla ilgili yanlış anlaşılmaların olabildiğine dikkati çekti.

Genç yaşta ülke yönetmek için kendisine nasıl güvendiğine dair soru üzerine Macron, "Diğerleri size güven veriyor." yanıtını verdi.

Yıllardır veri bilimini öğrenmek istediğini söyleyen Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yakın dost ve stratejik ortak olduklarını belirtti.

Macron, gençler için hayat ile iş arasında denge oluşturmanın mümkün olduğunu vurgulayarak, "Genç olduğunuzda dünyanın tüm yükünü omuzlarınızda taşımak zorunda değilsiniz." dedi.

Haberin Devamı

Fransa dahil her yerde ruh sağlığı sorunlarının arttığına ve çok sayıda gencin bu nedenle acı çektiğine işaret eden Macron, Z kuşağı hakkında "Dünyada her yere baktığınızda bu kuşağın umutsuz bir kuşak olduğunu, kendileri için gelecek olmadığını hissettiğini görüyorsunuz. Bu, doğru değil. Muhteşem bir geleceğiniz var." diye konuştu.

Macron, aşkın ne olduğu konusundaki soruya da "Aşk, beklenmedik bir şey." yanıtını verdi.

Gözden KaçmasınSon dakika.. İngilterede Epstein operasyonu: Prens Andrew gözaltına alındı Kral Charles, sessizliğini bozduSon dakika.. İngiltere'de Epstein operasyonu: Prens Andrew gözaltına alındı! Kral Charles, sessizliğini bozduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Macron#Aşk

BAKMADAN GEÇME!