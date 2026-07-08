Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan CNN Türk'e 'SAMP/T' yanıtı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan SAMP/T hava savunma sistemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuyu görüştüklerini belirterek, teknik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

CNN TÜRK'ÜN SORUSUNU YANITLADI

CNN Türk'ün sorusunu yanıtlayan Macron, Türkiye'nin SAMP/T hava savunma sistemi tedarikine ilişkin süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Macron, "İlerleme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük, teknik çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesine ilişkin Macron şöyle konuştu:

"Her şeyi görüştük. Ekonomik planda, savunma planında, eğitim planında ve vatandaşlarımızı ilgilendiren başka birçok konuda görüştük, gerçekten memnuniyet verici (hususlar) ve iyileştirilmesi gereken şeyler var. Yapıcı bir havada geçti. Bu görüşmeden çok memnun kaldım."​​​​​​​

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"NATO, BARIŞ VE DENGE İTTİFAKI"

Macron, savaş uçakları Rafale ve SAMP/T hava ve füze savunma sistemiyle Avrupa'nın kapasitesini geliştirdiğine işaret ederek, NATO bünyesinde kendi egemenliğini ve stratejik özerkliğini savunan bir Avrupa'dan yana olduğunu vurguladı.

"(NATO) İttifak, barış ve denge ittifakı, Avrupa kıtasının barışı için mevcut. Ukrayna ve Orta Doğu söz konusu olduğunda savunduğumuz şey tam olarak budur." diyen Macron, NATO Zirvesi kapsamında, Ukrayna konusundaki taahhütlerini yeniden dile getirdiklerini aktardı.

Macron, 13 Temmuz'da Paris'te Gönüllüler Koalisyonunun yeniden toplanacağını duyurarak, koalisyon ülkelerinin katılacağı toplantının, Rusya'nın gölge filosuyla mücadele, yeni kapasite girişimleri oluşturulması, savunma sanayisinin Ukrayna'ya destek için seferber edilmesi ve ortak harekatların planlanması için fırsat oluşturacağını belirtti.

Toplantıya katılacak ülkelerin ayrıca Fransa'daki 14 Temmuz Ulusal Bayramı vesilesiyle Paris'te düzenlenecek defileye davet edileceğini söyleyen Macron, müttefiklerin Ukrayna ve Orta Doğu konusunda ağız birliği yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

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Orta Doğu'da İran ile ABD arasındaki saldırılara ilişkin olarak ise Macron, "Evet, İran saldırıları ile (ateşkes) anlaşmanın ihlal edilmesinin Amerika'nın yanıt vermesine yol açtığını düşünüyorum." dedi.

İran'ın imzalanan mutabakata aykırı saldırılar ile "yanlış yaptığı" değerlendirmesinde bulunan Macron, buna rağmen mutabakatın nihayete erdirilmesi için öngörülen 60 günlük sürenin içinde olduklarını ve ABD-İran arasında bu yönde müzakerelerin devam edeceğini düşündüğünü ifade etti.

Macron, Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz ve herhangi bir geçiş ücreti olmadan açılması, Hizbullah'ın geri çekilmesi ve Lübnan'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda müttefiklerle hemfikir olduklarını dile getirdi.

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FRANSA'DAN YEŞİL IŞIK

Fransa'nın, daha önce Türkiye'ye satışına sıcak bakmadığı Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T hava savunma sistemine yönelik tutumunu değiştirmeye başladığı ifade edilmişti.

İddialara göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 25 Nisan'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından Paris yönetimi konuya ilişkin daha esnek bir yaklaşım benimsedi.

Macron-Meloni görüşmesine dair bilgi sahibi bir kaynak, “Daha önce açıkça isteksiz bir tutum vardı. Ancak şu anda bir açıklık söz konusu” ifadesini kullandı.

BİR ADET KONYA'YA YERLEŞTİRİLMİŞTİ

MSB'den yapılan açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır." denilmişti.