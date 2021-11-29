Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Kovid-19'a karşı hatırlatma dozu yapıldı

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs ile mücadele kapsamında Kovid-19 hatırlatma dozunu ve grip aşısı yaptırdığını açıkladı. Aralık 2020'de korona virüs olan ve 31 Mayıs’ta ilk doz aşısını yaptıran 43 yaşındaki Macron'un hatırlatma dozu 2’inci dozu oldu.

Fransa’da daha önce Kovid-19’a yakalanmış kişiler için tek doz aşı uygulanıyor.



FRANSA’DA HATIRLATMA DOZ KAMPANYASI BAŞLADI

Ülkede hatırlatma dozu olarak kabul edilen 3.doz, cumartesi gününden itibaren önceki dozdan 5 ay sonra 18 yaş ve üzerindeki tüm yetişkinlere yapılmaya başlandı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, hatırlatma dozunun 18 yaş üzerindekilere yapılmaya başlanmasıyla yaklaşık 3 milyon aşı randevusu alındığını duyurdu.



HATIRLATMA DOZU SAĞLIK KARTI İÇİN ZORUNLU OLACAK

15 Ocak'tan itibaren 18 ile 65 yaş arasındaki tüm Fransızlar için hatırlatma dozunun sağlık kartının geçerliliği için zorunlu hale geleceği bildirildi. Sağlık kartında kişilerin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olma bilgileri yer alacak. Kovid-19 sağlık kartı restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale geldi.