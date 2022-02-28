Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin ve Zelenski ile görüştü

Haberin Devamı

Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişi devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski görüştü. Macron’un Putin ile görüşmesinin yaklaşık 30 dakika sürdüğü ve görüşmede acil ateşkes çağrısında bulunduğu ifade edildi.

PUTİN ANLAŞMA KOŞULLARINI SUNDU

Putin'in Macron'a Ukrayna'da anlaşma sağlanması için koşulsuz olarak Kırım'daki Rusya egemenliğinin tanınması, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması ile Ukrayna'nın tarafsız statüsünün sağlanması gerektiğini ifade etti.