Fransa Cumhurbaşkanı Macron neden gözlük takıyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemde kamuoyu önündeki birçok görünümünde söylemlerinden çok tercih ettiği gözlüklerle gündeme geldi. Fransız lider, kapalı mekanlarda ve hatta gece geç saatlerde düzenlenen resmi yemeklerde bile göz alıcı mavi pilot gözlüklerini takmayı sürdürüyor. Bu ikonik gözlükler, internette en çok konuşulan konuların başında gelirken, kullanıcılar Macron'un bu tercihinin ardındaki nedeni merak ediyor.

Macron, söz konusu gözlükleri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida ile Fransa'da yaptığı görüşmede takmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Fransa'daki 9. Dünya Ölüm Cezasına Karşı Kongre'de yaptığı konuşmada ve en son olarak Şam'a gerçekleştirdiği devlet ziyaretinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara da dahil olmak üzere Suriyeli yetkililerle görüşürken de bu gözlükleri tercih etti.

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Macron, gözlük tercihiyle ilgili "kaplanın gözü ifadesini kullanarak, "Göndermemi anlayanlar için bu, azmin bir işaretidir" demişti. Mavi gözlükler, Macron'un gözünü gerçekten korumuyor.

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Fransız basını, Macron'un gözünde subkonjonktival kanama olduğunu ve bu nedenle gözlük takmayı tercih ettiğini aktardı. Doktorlar, rahatsızlığın zararsız olduğunu ve genellikle iki hafta içinde kendiliğinden geçtiğini belirtti.

Macron, Ankara'daki sabah koşusunu da gözlükleriyle yaptı.

NATO ZİRVESİ'NE DE GÖZLÜKLERLE KATILDI

Macron, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kış bahçesi bölümünde verilen resepsiyona güneş gözlükleriyle katıldı. NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkeleri ile davetli devlet ve hükümet başkanlarının yer aldığı etkinlikte, resepsiyon öncesinde aile fotoğrafı çektirildi.

Aile fotoğrafında, Erdoğan çiftinin sağında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi, solunda ise ABD Başkanı Donald Trump yer aldı. Macron'un bu önemli diplomatik buluşmada da gözlüklerini takması, konuya ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı.

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MACRON'UN SAĞLIK SORUNU

Fransız basınında yer alan haberlere göre Macron'un gözünde subkonjonktival kanama, yani gözdeki bir kan damarının yırtılması rahatsızlığı bulunuyor. Tıp uzmanlarının bildirdiğine göre bu durum zararsız olup ağrıya yol açmıyor ve görmeyi etkilemiyor. Rahatsızlık genellikle iki hafta içinde kendiliğinden iyileşirken gözde kalıcı bir hasara da neden olmuyor.

Macron, ocak ayında Fransa'nın güneyinde düzenlenen bir askeri etkinlikte kırmızı göz makyajıyla boy göstermiş ve bir ara benzer bir güneş gözlüğü takmıştı. Askerlere hitap ederken durumunu önemsizleştiren Fransız lider, "tamamen zararsız" ve "hiçbir önemi yok" demişti.

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Macron, "Lütfen gözümün çirkin görünümünü mazur görün" diyerek espri yapmıştı.

'KAPLANIN GÖZÜ' GÖNDERMESİ

Macron, göz rahatsızlığıyla ilgili olarak 1982 yapımı boks filmi Rocky 3'te kullanılan Survivor grubunun şarkısına atıfta bulunarak "l'oeil du tigre" yani "kaplanın gözü" ifadesini kullanmıştı. Fransız lider, "Göndermemi anlayanlar için bu, azmin bir işaretidir" açıklamasında bulunmuştu.

Subkonjonktival kanamanın bazen şiddetli hapşırma veya öksürme, gözü dürtme ya da kaşıma gibi nedenlerle ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişilerde bu rahatsızlığın görülme riskinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

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GÖZÜNÜ GERÇEKTEN KORUMUYOR

Fransız yayın kuruluşu RTL'ye demeç veren tıp doktoru ve medya yorumcusu Jimmy Mohamed, Macron'un tercihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mohamed, Fransız cumhurbaşkanının "bu tarzı estetik nedenlerle, çünkü kendisi tanınmış bir kişi" olduğunu söyledi.

Mohamed, güneş gözlüğünün görmeyi korumak için tıbbi olarak gerekli olmadığını ancak bu rahatsızlığa sahip kişilerin dikkat çekmemek için gözlük takmayı tercih edebileceğini kaydederek, "Bazı insanlar onun hasta olduğunu düşünebilir, bu yüzden o halde fotoğrafının çekilmesini önlemek için güneş gözlüğü takmaya karar verdi. Gözlükler görüntüsünü koruyor ama gözünü gerçekten korumuyor" ifadelerini kullandı.

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