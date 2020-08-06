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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 16:21,Son Güncelleme:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Lübnan'a koşulsuz yardım öncelikli olmalı

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Lübnan'a koşulsuz yardım öncelikli olmalı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn ile patlama bölgesini ziyaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'a "koşulsuz" yardıma öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gelen Macron, mevkidaşı Mişel Avn ile patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nı ziyaret etti.

"Lübnan'ın yalnız olmadığını" söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, "Şu anda Lübnan'a koşulsuz şekilde yardıma öncelik verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Macron ülkedeki krizin derinliğine vurgu yaparak, bunun Lübnanlı yetkililerle açık bir diyalog vesilesi olduğunu kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Lübnan'a uluslararası yardımın koordine edilmesi için girişim başlatacağı sözünü verdi.

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