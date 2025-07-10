Fransa Cumhurbaşkanı Macron protokol dinlemedi, İngilizler çileden çıktı!

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Cumhurbaşkanı Macron dün Windsor Kalesi'ndeki bir tören teftişi sırasında Kral Charles'ın önünde yürüdüğü için büyük tepki çekmişti. Bu durum, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın Kraliçe II. Elizabeth’in önünde yürümesine benzetildi.

Konuyla ilgili GB News canlı yayınında konuşan Kraliyet Muhabiri Cameron Walker “Şimdi ekranlarınızda Kral'ın Fransa Cumhurbaşkanı'nın arkasında yürüdüğünü göreceksiniz. Birkaç yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth'in ABD Başkanı Trump'ı, görevinin ilk döneminde şeref kıtasını teftiş etmek üzere davet ettiğini hatırlarsanız Başkan Trump Majesteleri Kraliçe'nin önünde yürüdüğü için ağır bir şekilde eleştirilmişti. Ekranlarınızda da görebileceğiniz gibi Başkan Macron, Majesteleri Kral'ın önünde yürüyor. Anladığım kadarıyla Başkan Trump'ın yaptığının bu kadar büyütülmemesi gerekirdi, zira bu bir gelenektir. Kral ev sahibi olarak Windsor Şatosu'nda onur konuğu olan yabancı devlet başkanına yol verir” ifadelerini kullandı.

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Kraliyet Muhabiri Walker yaşanan olayın bir gelenek olduğunu iddia etse de sosyal medyada kullanıcılar Macron’a ciddi tepki gösterdi.Çarşamba günü ise Macron ve Charles Windsor'un Yukarı Koğuşu'ndaki birlikleri teftiş ederken Macron’un bir başka kraliyet protokolünü daha ihlal etmesi kameralara yansıdı.

MUHAFIZA DOKUNMASI TEPKİ ÇEKTİ

Macron, Kral Charles ile birlikte Grenadier Muhafız Alayı’na teftişte bulunurken bir muhafız subayının sırtına dokundu. İngiliz protokolüne göre Kraliyet Muhafızlarına dokunulmaması gerekiyor özellikle de tören esansında. Geleneklere aykırı bu hareket muhafızın şaşkınlıkla arkasına dönmesine neden oldu.

Normalde muhafızlar kendilerine dokunulduğunda “Kraliyet muhafızı, elini çek!” diye bağırmak üzere yetiştirilirler ancak subay yaşadığı şaşkınlığın ardından Macron’un bu hareketine tepki göstermeden törene devam etti.

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Macron’un muhafıza dokunduğu görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.



"KASITLI YAPIYOR" İDDİALARI

Bazı kullanıcılar, Macron’un bu hareketini "monarşiye saygısızlık" olarak yorumladı. Bir kullanıcı, "Eminim ki bilerek yapıyor ve Trump kadar eleştiri almayacak" ifadesini kullanırken, bir diğeri, "Bunu bilerek yapıyor. O bir Fransız, monarşiye inanmıyor ve 5 dakikalığına da olsa Napolyon gibi hissedebilmeye çalışan tam bir narsist" dedi. Macron’u Trump ile karşılaştıran bir diğer kullanıcı ise “En azından Trump Kraliçe'nin kendisine yetişmesini bekleyerek hatasını düzeltti ancak Macron ise kendini oradaki en üstün hükümdar sanıyor” yorumunda bulundu.

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KRAL CHARLES’A DA TEPKİ

Kral Charles’ın Macron’un protokol ihlallerine kayıtsız kalması sosyal medyada kullanıcılar arasında tepkiye neden oldu. Sosyal medyada yer alan tartışmalarda kullanıcılar Charles’ı mevkisinin gerekliliklerini yerine getirememekle suçladı. Bir kullanıcı "Üzgünüm ama Kral kimin kral olduğunu gösteremedi" eleştirisinde bulundu. Bir diğer kullanıcı ise “Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşarak aslında bir piyon haline geliyor ve kendisini Macron gibi kişilerle eşit konuma getiriyor... Kral kendisini böyle bir yozlaşmayla yan yana getirmemeli” ifadesinde bulundu.

Kral ile Fransa Cumhurbaşkanı arasında kişisel bir gerginlik olduğuna dair herhangi bir kanıt olmamasına rağmen, yaşananlar tepkileri daha da arttırdı. Eleştiriler Macron'un kibirli olduğu algısı ve Kraliyete saygısı olmadığı yönünde birleşti.

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Macron'un bu hareketinin diplomatik bir gaf mı yoksa alışılagelmiş bir jest mi olduğu tartışmaya açık olsa da çoğu kişi için sadece bu görüntü bile öfke yaratmaya yetti.