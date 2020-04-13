Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu: Karantina 11 Mayıs'a kadar sürecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 11 Mayıs tarihinden sonra okul ve kreşlerin tekrar açılacağını duyurdu. Fakat restoran, kafe, sinema gibi mekanlar bu tarihten sonra kapalı kalmaya devam edecek.

Euronews'te yer verilen habere göre, bazı ülkelerin ekonomik olarak sıkıntı çektiğinin altını çizen Macron, diğer Avrupa ülkelerine de seslenerek, "Afrika'daki komşularımıza, ekonomik olarak yardımcı olmak için borçlarını 'büyük ölçüde' iptal etmeyi bilmeliyiz" diye konuştu.

Fransa'nın maske tedarik etme konusunda bazı sıkıntılarının olduğunu itiraf eden Macron, 11 Mayıs'tan itibaren devletin herkese maske vereceğini açıkladı.

Ayrıca Macron, ekonomik durumu zayıf olan aile ve öğrencilere maddi yardım yapılacağını ifade etti. İş yerlerine devlet desteğinin süreceğini belirten Macron, bu süreçte çalışamayanlara devletin işsizlik maaşı ödemeyi devam edeceğini duyurdu.

Macron Covid-19 pandemisinin ülkede görülmeye başladığından bu yana dördüncü kez Elysee Sarayı'ndan canlı yayına bağlanarak halka seslendi.

Fransa'da salgınının kontrol altına alınabilmesi için ilk 16 Mart'ta başlatılan karantina uygulamasının daha sonra 15 Nisan'a kadar devam edeceği açıklanmıştı.

Zaruri haller dışında evden çıkmanın yasaklandığı Fransa'da, dışarı çıkanlar yanlarında gerekçelerini anlatan bir belge taşımak zorunda.

Bu kapsamda yalnızca temel ihtiyaçlar için markete ve eczaneye gitmeye, profesyonel nedenlerle dışarı çıkmaya ve evcil hayvanı dolaştırmaya izin veriliyor. Ayrıca evden 1 kilometre mesafeyi aşmayacak şekilde insanların spor yapmalarına da izin verildi.