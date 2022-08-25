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Fransa Cumhurbaşkanı Macron Cezayir'de

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#Fransa#Cezayir#Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Cezayirde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 19:52

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi kapsamında Cezayir'e resmi ziyaret düzenledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu yıl bağımsızlığının 60. yıldönümünü kutlayan eski Fransız sömürgesi Cezayir'e geldi. Ziyareti kapsamında 3 gün boyunca Cezayir'de resmi temaslarda bulunacak olan Macron ve heyetini Huari Bumedyen Havaalanı'nda Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune karşıladı. İki liderin, Cezayir'in 1962'de 130 yıldan fazladır devam eden Fransız sömürgesine son verdiği Bağımsızlık Savaşı'nda hayatını kaybeden askerler anısına yaptırılan Şehitler Anıtı'nı ziyaret etmesi bekleniyor. Macron ayrıca ziyareti kapsamında Cezayir'deki girişimcilerle ve Oran'da da gençlerle buluşacak. Macron ve Tebboune ikili görüşmesinde ise, ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin, Mali'deki son durumun ve Rusya'nın bölgesel etkisinin ele alınması bekleniyor.

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FRANSA VE CEZAYİR ARASINDA DİPLOMATİK KRİZ

Fransa ve Cezayir arasındaki diplomatik kriz geçtiğimiz eylül ayının sonlarından bu yana devam ediyor. Fransa'nın Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirmesinin ardından Cezayir, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak tek taraflı olarak nitelendirdiği karara tepki göstermişti. Cezayir tarihinin Fransa'ya nefret besleme üzerine yazıldığını iddia eden Macron’un "Fransız sömürgesi önce Cezayir ulusu var mıydı?" sözlerinin ardından iki ülke arasında gerilim yeniden tırmanmıştı. Cezayir söz konusu açıklamalara, Paris’teki Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u derhal ülkeye çağırarak ve Cezayir hava sahasını Fransa’ya ait askeri uçaklara kapatarak tepki göstermişti. Macron daha sonra Fransa ve Cezayir arasındaki gerginliği hafifletmek için diyalog çağrısında bulunmuştu.

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#Fransa#Cezayir#Emmanuel Macron

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