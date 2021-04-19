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Dünya
AA/AFP
Haber Giriş: 19.04.2021 - 23:14 | Son Güncelleme:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, istifaya çağrıldı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, istifaya çağrıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneybatısındaki Montpellier kentini ziyareti sırasında protesto edildi. Kentte gezinti yapan Macron, nereye gittiyse yuhalanarak, istifaya çağrıldı.

Macron, güvenlik politikalarına desteğini göstermek için İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ile Montpellier kentine gitti.
Cumhurbaşkanı, Montpellier merkez karakolunda farklı birimlerden polislerle bir araya geldi.

HALKTAN "MACRON İSTİFA" SLOGANLARI

Karakol binası dışında toplanan kalabalık, Macron ve İçişleri Bakanı Darmanin'i yuhaladı. Kalabalık ayrıca polis şiddeti ve genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı slogan attı.

Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra gittiği La Paillade Mahallesi'nde bir kamu kurumu önünde toplanan kalabalık tarafından istifaya çağrıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, istifaya çağrıldı

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