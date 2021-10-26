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Fransa çocuklara cinsel istismarda bulunan rahip için harekete geçti

#Fransa#Cinsel İstismar#Rahip
Fransa çocuklara cinsel istismarda bulunan rahip için harekete geçti

Fransa'da bir rahip hakkında 2 çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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Reims Savcısı Matthieu Bourrette, yaptığı açıklamada, iki kişinin, çocukluk yaşlarında aynı rahip tarafından 1990'lı yılların sonunda cinsel saldırıya maruz kaldığı gerekçesiyle 21 Ekim'de elektronik posta yoluyla şikayette bulunduğunu belirtti.

Bu kişilerden birinin 1996-1999 döneminde birçok kez cinsel saldırıya maruz kaldığını bildirdiğini ifade eden Bourrette, bu kişilerin, ifadelerinin alınmasını istediğini aktardı.

Büyük skandal 216 bin çocuğun cinsel istismar

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Bourrette, bunun üzerine rahip hakkında "çocuklara cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle" soruşturma açıldığını kaydetti.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) 5 Ekim'de açıkladığı raporda, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti. Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlar tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edilmişti.

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CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.

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#Fransa#Cinsel İstismar#Rahip

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