Fransa bunu hep yapıyor: Teröristler Paris’te evinde gibi

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Terör örgütü PKK’nın uzantıları konusunda Türkiye’nin ısrarlı uyarılarını dikkate almayan yaklaşımıyla dikkat çeken Fransa bildiğini okumaya devam ediyor. Geçen ay PKK’nın uzantıları olan YPG/YPJ’nin önde gelen isimlerini ağırlayan ve onur nişanı veren Fransa Senatosu’nun ardından benzer bir ağırlamaya Fransa Ulusal Meclisi ev sahipliği yaptı.

ÖRGÜT ‘ÜNİFORMA’SIYLA GELDİLER

Ulusal Meclis çatısı altında 15 Şubat’ta oluşturulan ve eş başkanlıklarını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi olan Rönesans’ın (RE) üyesi Sarah Tanzilli ve radikal sol çizgideki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) parlamenteri Frederic Mathieu’nün yaptığı 26 üyeli Kürt Çalışma Grubu, terör örgütü üyelerini ağırladı. Toplantıya, Fransa Senatosu’nun ödüllendirdiği YPJ Sözcüsü Ruksan Mihemed ve YPG Sözcüsü Nuri Mehmud ile Fransa’daki Rojava Temsilcisi Khaled Issa katıldı. Mihemed ve Mehmud, Senato’daki resepsiyona olduğu gibi, bu toplantıya da “terör örgütü üniformasıyla” katıldılar.

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‘TÜRKİYE’Yİ KONUŞTUK’ MESAJI

Tanzilli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, toplantı için ‘etkileyici’ nitelemesi yaparak, “Kürt demokratik ve feminist modelini, DEAŞ’ın yeniden canlanması ve Türk ve İran emperyalizmleriyle bağlantılı riskleri tartıştık” ifadelerini kullandı. Ermeni kökenli olan Sarah Tanzilli, 2022’den bu yana parlamenter. Hukukçu olan Fransız parlamenter daha önce Ermeni Davası Savunma Komitesi üyeliği ve Decines’deki Ermeni Kültür Evi’nin başkanlığını yürüttü.

DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Toplantının, Türkiye’nin, Fransa Senatosu’ndaki ağırlama nedeniyle bu ülkenin Ankara Büyükelçisi Herve Margo’yu Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak rahatsızlığını sert şekilde dile getirmesinin üzerinden oldukça kısa bir süre geçtikten sonra yapılması dikkat çekti. Türkiye, PKK’nın Suriye’deki uzantılarına uluslararası meşruiyet kazandırma çabalarına prim verilmemesini ve bunların da PKK gibi terör örgütü olarak değerlendirilmesini istiyor.

HOLLANDE VE MACRON SARAYDA KABUL ETMİŞTİ

Terör örgütü bağlantılı isimlerin Fransız makamlarınca ağırlanması ne bir ilk ne de bir son. Zaman zaman kamuya duyurulan bazen de gizli kalmasına özen gösterilen temaslar her düzeyde yapılıyor. Buna Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı tarafından ağırlanma da dahil. YPG/PKK mensupları 2015’te dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından, 2019’da da Macron tarafından kabul edilmişlerdi. PYD eşbaşkanı Salih Müslim de Elysee’nin misafir ettiği isimler arasında. Terör örgütü bağlantılı isimlerin kabulü sadece Fransa’yla sınırlı değil. Avrupa Parlamentosu gibi kurumlar da bu isimleri ağırlamakta sakınca görmüyor.

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YPG/PYD/SDG LİSTEDE DEĞİL

PKK, ABD ve Avrupa Birliği tarafından olduğu gibi Fransa tarafından da terör örgütü olarak tanınıyor. Bununla birlikte bu örgütün Suriye uzantıları için aynı durum söz konusu değil. YPG/PYD/SDG gibi oluşumların herhangi bir örgütün ya da ülkenin terör örgütleri listesinde yer almaması, bu tür ağırlama ve toplantılar için manevra alanı yaratıyor. Fransa bu uzantıları, “bölgede DEAŞ’a karşı kararlı mücadele sergileyen oluşumlar” olarak görüyor ve PKK bağlantısını görmezden geliyor.