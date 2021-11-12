Fransa bu iddiayı konuşuyor! Elysee Sarayı'nda skandal

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Muz yeme görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi'Muz yeme' görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi#Muz Paylaşımı
Bill Gates ülkeleri açıklamıştı... Ve kötü haber geldiBill Gates ülkeleri açıklamıştı... Ve kötü haber geldi!#Bill Gates
Şenol Güneş için bomba sözler: Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...Şenol Güneş için bomba sözler: 'Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...'#Murat Sancak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettikCumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cesedini su kuyusuna atmıştı Kan donduran ifade: Ölmesi 40 dakika sürdüCesedini su kuyusuna atmıştı! Kan donduran ifade: Ölmesi 40 dakika sürdü#Kadın Cinayeti
Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke MeclisteLütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'te#Lütfü Türkkan
Ünlü modacı son yolculuğuna uğurlandı... Daha 2 gün önce konuştukÜnlü modacı son yolculuğuna uğurlandı... 'Daha 2 gün önce konuştuk'#Bahar Korçan
Diyanetten yazı gönderildi: Cami ve mescitlerde saf düzeni talimatıDiyanet'ten yazı gönderildi: Cami ve mescitlerde saf düzeni talimatı#Diyanet İşleri Başkanlığı
UEFA Galatasarayın itirazıyla ilgili kararını açıkladıUEFA Galatasaray'ın itirazıyla ilgili kararını açıkladı#Galatasaray
‘Savunma’nın devleri İstanbulda...‘Savunma’nın devleri İstanbul'da...#Savunma Sanayi
Dans teklifi cinayetinde karar Ailesi isyan etti... Kravat-takım elbise indirimi'Dans teklifi' cinayetinde karar! Ailesi isyan etti... 'Kravat-takım elbise indirimi'#ANTALYA
Bakan Elvandan döviz kuru mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru mesajı!#Bakan Elvan
Prenses artık sarayda yaşamak istemiyor nın üstündeki dairede oturacakPrenses artık sarayda yaşamak istemiyor nın üstündeki dairede oturacak#Prenses Charlene
Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...#Şebnem Özinal
Samimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorumSamimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorum!#Enis Arıkan
HABERLERDünya Haberleri

Fransa bu iddiayı konuşuyor! Elysee Sarayı'nda skandal

#Fransa#Elysee Sarayı#Cinsel İstismar
Fransa bu iddiayı konuşuyor Elysee Sarayında skandal

Fransa'da Elysee Sarayı'nda görevli bir kadın askerin, bir asker tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Fransız basınındaki haberlere göre bir kadın asker, Elysee Sarayı'nda bir erkek asker tarafından tecavüze maruz kaldığı gerekçesiyle 1 Temmuz'da Paris'in 8. bölgesindeki karakola suç duyurusunda bulundu.

Tecavüze uğradığını öne süren asker suç duyurusunda, bunun sarayın bir odasında yaşandığını söyledi.

Söz konusu odada gizli belge ve dosyaların bulunması nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı ve bunun üzerine 12 Temmuz'da soruşturma açıldı.

Soruşturmayı yürüten hakim, tecavüzle suçlanan askeri tanık statüsüne aldı.

HENÜZ BİR YORUM YAPILMADI

Elysee Sarayı'ndan kamu yayıncısı France Info'ya yapılan açıklamada, devam eden soruşturmalar hakkında hiçbir zaman yorum yapılmadığı belirtildi.

Bu olayın yargıya ve yetkililere bildirilmesinin ardından gerekli önlemlerin alındığı, cinsel istismar mağduru askerin dinlendiği ve ona destek verildiği aktarılan açıklamada, bu askerin ayrıca saraydan ayrı başka bir göreve atandığı kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Elysee Sarayı#Cinsel İstismar

BAKMADAN GEÇME!

Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır