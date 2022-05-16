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Fransa Başbakanı Castex istifa etti! 30 yıl sonra bir ilk

#Jean Castex#Elisabeth Borne#Macron
Fransa Başbakanı Castex istifa etti 30 yıl sonra bir ilk

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Başbakan Jean Castex’in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunduğu belirtildi. Castex’in yerine 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne’nin geçmesinin bekleniyor.

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Fransa’da 24 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından Başbakan Jean Castex’in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunduğu ve Macron’un Castex’in istifasını kabul ettiği bildirildi. Başbakan Castex’in, yerel saatle 18:30'da devir teslim için Elysee Sarayı'ndan ayrılıp Başbakanlık Konutuna geçtiği aktarıldı.

FRANSA'DA 30 YIL SONRA İLK KADIN BAŞBAKAN ADAYI

Castex’in yerine ise 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne’nin geçmesinin beklendiği belirtildi. Borne, Macron tarafından Başbakanlık görevinin getirilmesi halinde 1991-1992 yılları arasında Başbakanlık görevi yapan Edith Cresson’ın ardından ilk kadın olacak.
Cumhurbaşkanı Macron daha önceki yaptığı bir konuşmada, yeni Başbakan'ın ekolojik planlamadan da sorumlu olacağını belirtmiş, bu nedenle daha sosyal ve çevreci yönü ağır basan bir adaya Başbakanlık görevini vermesi bekleniyordu.

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#Jean Castex#Elisabeth Borne#Macron

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