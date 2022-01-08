Fransa başa döndü! Günlük vaka sayısı yeniden 300 bin üzerinde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Memurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyorMemurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyor#TBMM
Sevgilisi aslında kuzeniymiş Bir dolandırıcılık hikayesiSevgilisi aslında kuzeniymiş! Bir dolandırıcılık hikayesi#Kimlik Hırsızlığı
Ali Koç açıklayacak Löwün imza tarihi belli oldu...Ali Koç açıklayacak! Löw'ün imza tarihi belli oldu...#Transfer
Aykut Hocaya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yokAykut Hoca'ya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yok#TURKOVAC
Allah milletvekilinin iftirasından korusunAllah milletvekilinin iftirasından korusun#Ali Mahir Başarır
Tokayev ‘vur’ emri verdiTokayev ‘vur’ emri verdi#Kazakistan
Erimeye devam ediyor Flaş tahmin 100 bin doları mı görecekErimeye devam ediyor! Flaş tahmin 100 bin doları mı görecek?#Bitcoin
Çocuklar geleceklerini inşa ediyor Robotik kodlama ile çağ atlıyorlarÇocuklar geleceklerini inşa ediyor! Robotik kodlama ile çağ atlıyorlar#Kadir Tekin
Sumudica isyan etti Toplantı sonrası geri döndü ve... Söylediğim her şeyi...Sumudica isyan etti! Toplantı sonrası geri döndü ve... 'Söylediğim her şeyi...'#Marius Sumudica
Omikron tsunamisi durdurulabilir miOmikron tsunamisi durdurulabilir mi?#Omikron
Türk futbol tarihinde bir ilk Seminer değil mahkeme salonuTürk futbol tarihinde bir ilk! "Seminer değil mahkeme salonu"#TFF
Kış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİKış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ#Tatil
Ya sizin kızınıza olsaydıYa sizin kızınıza olsaydı#Lavabo Açıcı
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek kriziSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi#Burcu Kıratlı
Eşini abisi sanıyorlarEşini abisi sanıyorlar!#Derya Bedavacı
HABERLERDünya Haberleri

Fransa başa döndü! Günlük vaka sayısı yeniden 300 bin üzerinde

#FRANSA#Koronavirüs#Kovid-19
Fransa başa döndü Günlük vaka sayısı yeniden 300 bin üzerinde

Fransa’da son 24 saatte 328 bin 214 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 11 milyon 511 bin 452'ye yükseldi.

Haberin Devamı

Fransa'da korona virüs salgınında günlük vaka sayıları yeniden 300 binin üzerine çıktı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 328 bin 214 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısı 11 milyon 511 bin 452'ye yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte 193 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 125 bin 206’ya ulaştı.

Ülkede 5 Ocak’ta 332 bin 252 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FRANSA#Koronavirüs#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı