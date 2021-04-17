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Dünya
Beril SÖNMEZ, (DHA)
Haber Giriş: 17.04.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

Fransa, Almanya ve İngiltere’den İran’a yönelik ortak bildiri

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Fransa, Almanya ve İngiltere’den İran’a yönelik ortak bildiri

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimi konusunda ortak bir bildiri yayınladı. Ortak bildiride, İran’ın uranyumu ‘inandırıcı sivil ihtiyacı’ olmayan seviyelerde zenginleştirerek nükleer silah üretimine doğru ‘tehlikeli bir adım’ attığı belirtildi.

İran, uranyum zenginleştirme seviyelerini nükleer silah kalitesi saflığının çok altında olacak şekilde yüzde 60'a çıkardığını bu hafta başında duyurdu. Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından yayınlanan ortak bildiride, “Zenginleştirilmiş uranyum üretimi, nükleer silah üretiminde önemli bir adım oluşturduğu için bu ciddi bir gelişmedir. İran'ın bu düzeyde zenginleştirmeye yönelik inandırıcı bir sivil ihtiyacı yok” denildi.

Bildiride “Ayrıca, İran'ın Natanz nükleer tesisine 1000 ek santrifüj kurmayı planladığı ve bunun İran'ın zenginleştirme kapasitesini önemli ölçüde artıracağı haberi ile endişemizi ifade ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

P5+1 ANLAŞMASI, YÜZDE 3,67'YE İZİN VERİYOR

İran, 2015 yılında P5+1 olarak bilinen ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya ile nükleer programı konusunda uzun vadeli bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, uranyumu yalnızca yüzde 3,67 saflık seviyesine kadar zenginleştirmeye izin veriyor.

İran yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini açıkladı
İran yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini açıkladı

 

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