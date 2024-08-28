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Fransa-Almanya ortaklığındaki televizyon kanalında PKK propagandası!

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#Fransa#Almanya#Pkk
Fransa-Almanya ortaklığındaki televizyon kanalında PKK propagandası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 16:12

Fransız-Alman ortak televizyon kanalı ARTE'de yayınlanan bir belgesel ile terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldı. "Avrupa'da PKK: Silahlı mücadele mi, terörizm mi?" isimli belgeselde elebaşlarının açıklamalarına yer verildi.

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Fransız-Alman ortak televizyon kanalı ARTE'de "Avrupa'da PKK: Silahlı mücadele mi, terörizm mi?" başlıklı bir belgesel yayınlandı.

LAURENCE COHEN İLE YAPILAN RÖPORTAJLARA YER VERİLDİ

Televizyon kanalının terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belgeselde, Fransa Komünist Partisinden (PCF) eski senatör Laurence Cohen ile yapılan röportaja yer verildi.

Fransa-Almanya ortaklığındaki televizyon kanalında PKK propagandası

ELEBAŞLARI KONUŞTU

Terör örgütünün Avrupa'daki birçok elebaşının konuşturulduğu belgeselde ayrıca Fransa'da PKK/KCK bağlantılı grupların çatı yapılanması olan Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) Eş Başkanı Şahin Polat ve CDK-F sözcüsü Berivan Fırat'ın, örgütün bu bağlantılarını savunduğu röportajlar yer aldı.

Fransa-Almanya ortaklığındaki televizyon kanalında PKK propagandası

ÖRGÜTE HER YIL 20 MİLYON AVRO TUTARINDA PARA AKIŞI

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PKK/KCK'nın Fransa'da ve Avrupa genelinde nasıl finanse edildiğine değinilen belgeselde, Avrupa genelinden her yıl örgüte yaklaşık 20 milyon avro tutarında para akışı sağlandığı belirtildi.

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#Fransa#Almanya#Pkk

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