Fransa-Almanya ortaklığı bitti: Avrupa’nın dev savaş uçağı projesi çöktü

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Projenin merkezinde yer alan Fransız havacılık şirketi Dassault Aviation ile Avrupa havacılık devi Airbus arasında özellikle liderlik, görev paylaşımı ve fikri mülkiyet hakları konularında görüş ayrılıkları yaşandığı ifade edildi.

İptal edilen çalışma, Fransa, Almanya ve İspanya’nın ortak girişimi olan Geleceğin Hava Muharebe Sistemi (Future Combat Air System - FCAS) kapsamında geliştirilen yeni nesil savaş uçağını içeriyordu. FCAS’ın, mevcut savaş uçaklarının yerini alacak gelişmiş bir hava muharebe sistemi oluşturması hedefleniyordu. Gizlilik teknolojisiyle donatılması planlanan savaş uçağının, Alman Hava Kuvvetlerinde uzun vadede Eurofighter Typhoon’un, Fransız Hava Kuvvetlerinde ise Rafale savaş uçağının yerini alması planlanıyordu. Uzmanlar, kararın Avrupa’nın savunma sanayisinde ortak projeler yürütme kapasitesine ilişkin soru işaretlerini artırabileceğini değerlendiriyor.