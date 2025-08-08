Fransa alevlere teslim, Paris’ten büyük alan yandı

Haberin Devamı

Alevlerin hızla yayılmasında kuru bitki örtüsü, sıcak hava ve saatte 40 kilometreyi aşan rüzgârlar etkili oldu. Yetkililer, 1949’dan bu yana ülkedeki en büyük yangın olduğunu belirtti. Fransa Başbakanı François Bayrou, bölgeyi ziyaretinde yangını “benzeri görülmemiş bir felaket” olarak nitelendirdi. Şu ana kadar 150 bin dönümden fazla alan yandı. Bir yaşlı kadın hayatını kaybederken, en az üç kişinin kayıp olduğu ve 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. Aude valiliği, yangının hâlâ çok aktif olduğunu belirtti. Diğer yandan yangınla mücadele için 2 bin 150 itfaiyeci ve onlarca uçak seferber edildi. Ancak yetkililer yangının birkaç gün daha sürebileceği uyarısında bulundu.