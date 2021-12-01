Fransa, AB dışından gelen yolculardan negatif PCR testi isteyecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi?#Altın Fiyatları
Aşı gerçek değil demişti.. Ünlü isim koronavirüsten hayatını kaybetti'Aşı gerçek değil' demişti.. Ünlü isim koronavirüsten hayatını kaybetti!#Marcus Lamb
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Yeni Bakan Nebatiden ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamYeni Bakan Nebati'den ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdam#Nureddin Nebati
Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız Pfizerdan yanıt geldiHer yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan yanıt geldi#Kovid Aşısı
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdinizDoktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'#CİMER
Son günlerin en çok konuşulan ismi... Bu kez CEOsu olduğu şirket için flaş karar aldıSon günlerin en çok konuşulan ismi... Bu kez CEO'su olduğu şirket için flaş karar aldı#Jack Dorsey
Omicron ele geçiriyor... Bir günde ikiye katlandıOmicron ele geçiriyor... Bir günde ikiye katlandı! #Omicron
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tanıkların ifadeleri şoke etti Sigarayı yüzünde söndürürümTanıkların ifadeleri şoke etti! 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' #Özcan Deniz
Omicron partisi... Rekor vaka Herkese test yapılıyorOmicron partisi... Rekor vaka! Herkese test yapılıyor#Koronavirüs
Ünlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyorÜnlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyor#Michael J Fox
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunlarıÖzel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!#Will Smith
VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni gelişme İğrenç detaylar ortaya çıktı'VİP 1' fuhuş operasyonunda yeni gelişme! İğrenç detaylar ortaya çıktı#BURSA
HABERLERDünya Haberleri

Fransa, AB dışından gelen yolculardan negatif PCR testi isteyecek

#Omicron#FRANSA#Pcr Testi
Fransa, AB dışından gelen yolculardan negatif PCR testi isteyecek

Fransa, Avrupa Birliği (AB) dışından gelen bütün yolculardan aşılarına bakılmaksızın son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu talep edileceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) dışından gelen aşılı olsun veya olmasın bütün yolculardan son 48 saat içinde negatif PCR test sonucu talep edileceğini söyledi. Attal, AB ülkelerinden gelen aşılanmamış kişilerden ise son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu talep edileceğini açıkladı.

13 OMİCRON VAKASI ŞÜPHESİ

Gabriel Attal, şu anda Fransa'da Omicron mutasyonunun 13 şüpheli vakası olduğunu duyurdu. Ülkedeki sağlık durumunun hızla kötüleştiğini kaydeden Attal, "Tespit edilen vaka sayısındaki şiddetli artış bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Avrupa Birliği İşleri Bakanı Clement Beaune ise, Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Esvatini ülkelerinden uçuşların askıya alınma kararının cumartesi gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

Fransa, cuma günü Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle bu ülkelerden gelen uçuşları askıya almıştı. Son 24 saatte yaklaşık 47 bin Kovid-19 vakası tespit edilen ülkede bugüne kadar toplam 7 milyon 675 bin 504 vaka tespit edilirken, 119 bin 131 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omicron#FRANSA#Pcr Testi

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs